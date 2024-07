Netanyahu, primit de Biden la Casa Albă: ”Mă bucur să lucrez cu domnia voastră în lunile care vin” VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi, 25 iulie, că se "bucură" să lucreze cu preşedintele american Joe Biden "în lunile care vin", până la finalul mandatului actualului lider de la Casa Albă, relatează AFP.

"Ţin să vă mulţumesc pentru aceşti 50 de ani în serviciul public şi de susţinere a statului Israel şi mă bucur să stau de vorbă cu dumneavoastră astăzi şi să lucrez cu domnia voastră în lunile care vin", a declarat Netanyahu, la începutul primei sale vizite la Casa Albă.

"Avem multe de discutat", a spus Biden, la primirea oaspetelui său în Biroul oval.

JUST IN: Pres. Biden welcomed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the Oval Office for a bilateral meeting.

"I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel," Netanyahu told Biden. https://t.co/bLw8hsMyhA pic.twitter.com/YsZNP5DmCh