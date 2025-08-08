Val de critici internaționale la adresa Israelului, după decizia lui Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 20:31
Val de critici internaționale la adresa Israelului, după decizia lui Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza
Soldați israelieni - FOTO: Facebook/Israel Defense Forces

Comunitatea internațională denunță, aproape în unanimitate, un plan al premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul său de Securitate, în vederea preluării controlului asupra orașului Gaza (Gaza City) de către Israel.

În replică, gruparea Hamas amenință că acest plan al Israelului înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor, relatează AFP.

Cabinetul israelian de Securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de către Benjamin Netanyahu în vederea ”învingerii” Hamas și ”preluării controlului” orașului Gaza.

Armata israeliană ”se pregătește să preia controlul orașului Gaza, distribuind totodată un ajutor umanitar populației civile în afara zonelor de luptă”, a anunțat într-un comunicat biroul premierului.

Hamasul denunță ”o nouă crimă împotriva umanității pe care armata de ocupație vrea să o comită împotriva orașului și celor peste un milion de locuitori ai săi”.

”Această aventură criminală va costa scump și nu va fi o călătorie ușoară” a militarilor israelieni, a amenințat mișcarea islamistă palestiniană.

Această decizie înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor din enclavă, amenință Hamas.

Din Germania - unul dintre cei mai loiali aliați ai Israelului, care anunță suspendarea exporturilor de armament care poate fi folosit în războiul din Fâșia Gaza - și până în China - care denunță ”acțiuni periculoase” -, planul israelian de preluarea controlului Gazei este condamnat masiv la nivel internațional.

Planul Guvernului israelian ”trebuie să fie oprit imediat”, a cerut într-un comunicat Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului Volker Türk.

Acest plan ”este contrar hotărârii Curții Internaționale de Justiție (CIJ) potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupației imediat, să realizeze soluția cu două state convenită și dreptul palestinienilor la autodeterminare”, denunță Volker Türk.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere Israelului ”să revină” asupra planului.

”Guvernul israelian trebuie să revină asupra deciziei sale de a-și prelungi operațiunea militară în (Fâșia) Gaza”, cere pe X președinta CE.

”Un armistițiu este necesar imediat”, subliniază ea.

Cancelarul german Friedrich Merz, un susținător loial al Israelului, a anunțat că Germania își suspendă exportul de armament pe care Israelul l-ar putea folosi în Războiul din Fâșia Gaza.

Devine ”tot mai dificil să înțelegem” cum ar permite planul militar israelian atingerea obiectivelor Israelului în Fâșia Gaza, iar ”în aceste circumstanțe Guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturi de echipamente militare susceptibile să fie folosite în (Fâșia) Gaza”, a anunțat el într-un comunicat.

”Decizia Guvernului israelian de a-și intensifica ofensiva în (Fâșia) Gaza este o greșeală, iar noi îi cerem să o reconsidere imediat”, cere, într-un comunicat, premierul britanic, Keir Starmer.

”Această acțiune nu va contribui cu nimic la sfârșitul conflictului și nici la obținerea eliberării ostaticilor. Ea nu va face decât să crească și mai mult masacrele”, denunță el.

”Condamnăm ferm decizia Guvernului israelian de a intensifica ocupația (Fâșiei) Gaza”, a declarat ministrul spaniol de Externe, Manuel Albares, apreciind că acest plan ”nu va provoca decât mai multă distrugere și suferință”.

”O încetare permanentă a focului, intrarea masivă și imediată de ajutor umanitar și eliberarea tuturor ostaticilor sunt urgente. Pacea definitivă în regiune nu va fi atinsă decât stabilind soluția cu două state, care să includă o Palestină realistă și viabilă”, a subliniat pe X șeful diplomației spaniole.

Belgia a anunțat că o convoacă pe ambasadoarea Israelului.

”Obiectivul este să ne exprimăm în mod clar dezaprobarea totală față de această decizie”, a anunțat ministrul belgian de Externe Maxime Prévot.

Arabia Saudită denunță planul israelian și acuză Israelul de provocarea ”foametei” și ”epurării etnice” în teritoriul palestinian.

Riadul ”condamnă în cei mai puternici termeni decizia autorităților de ocupație israeliene de a ocupa Fâșia Gaza” și ”condamnă în mod categoric continuarea crimelor foametei, practici brutale și unei epurări etnice a poporului palestinian frate”, denunță pe X Ministerul saudit de Externe.

Turcia ”cere comunității internaționale să-și asume responsabilitățile în vederea împiedicării punerii în aplicare” a planului israelian.

Acesta ”vizează deplasarea forțată a palestinienilor de pe propriul lor pământ și să facă (Fâșia) Gaza de nelocuit”, denunță într-un comunicat Ministerul turc de Externe.

Beijingul își exprimă ”îngrijorarea gravă” și cere Israelului ”să-și înceteze imediat acțiunile periculoase”.

Orașul ”Gaza aparține poporului palestinian și face parte integrantă din teritoriul palestinian”, a răspuns în scris, către AFP, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei și-a exprimat ”regretul categoric” față de planul israelian, care ”subminează soluția cu două state și drepturile poporului palestinian”, într-o convorbire la telefon cu președintele palestinian, Mahmoud Abbas.

”Intensificarea ostilităților riscă să agraveze și mai mult situația umanitară deja catastrofală”, denunță Ministerul elvețian de Externe.

Ministerul egiptean de Externe condamnă ”în cei mai puternici termeni” planul israelian.

