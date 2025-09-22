Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina

Cu sprijinul explicit al Statelor Unite, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va răspunde ferm statelor care au recunoscut oficial existența unui stat palestinian. Declarațiile au fost făcute duminică, 21 septembrie, la ședința săptămânală a guvernului, într-un climat diplomatic tensionat, relatează CNN.

„Vom lupta la ONU și în alte foruri internaționale împotriva propagandei calomnioase la adresa noastră și împotriva apelurilor de a crea un stat palestinian, care ar pune în pericol existența noastră și ar fi o recompensă absurdă pentru terorism”, a spus Netanyahu. Premierul a avertizat că în următoarele zile comunitatea internațională „va auzi poziția Israelului pe această temă”, sugerând că printre opțiuni se află și o posibilă anexare a unor teritorii din Cisiordania ocupată.

Deși nu a detaliat pașii concreți, Netanyahu a precizat, într-un mesaj video, că răspunsul va fi formulat după întâlnirea cu președintele american Donald Trump, programată săptămâna viitoare. Mesajul este limpede: fără susținerea SUA, Israelul ar avea puține opțiuni, însă cu protecția diplomatică americană, guvernul de la Ierusalim se simte liber să forțeze limitele.

Anexarea, în centrul presiunilor interne

Netanyahu a subliniat deja că Israelul a dublat numărul coloniilor evreiești în Cisiordania și că această direcție va continua, în pofida faptului că asemenea așezări sunt considerate ilegale de dreptul internațional.

Miniștrii din aripa radicală a guvernului cer însă mai mult. Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe, a declarat că „singurul răspuns” este anexarea întregii Cisiordanii și eliminarea definitivă a ideii de stat palestinian. La rândul său, ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, a promis că va propune aplicarea suveranității israeliene și chiar desființarea Autorității Palestiniene.

Nici faptul că printre țările care au recunoscut Palestina se numără aliați tradiționali ai Israelului – precum Marea Britanie, Canada și Australia – nu a temperat reacția vehementă a guvernului Netanyahu. Dimpotrivă, recunoașterile au alimentat și mai mult impulsul de a merge spre anexare.

Diplomația americană, între sprijin și limite

În viziunea premierului israelian, singurul sprijin esențial rămâne cel al Statelor Unite – iar administrația Trump i-l oferă pe deplin. Totuși, episodul a demonstrat și limitele influenței americane. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în vizita sa la Ierusalim de săptămâna trecută, că a încercat fără succes să convingă mai multe capitale occidentale să renunțe la recunoașterea Palestinei, pe care a calificat-o drept o măsură contraproductivă.

Recunoașterea are ca obiectiv declarat oprirea războiului din Gaza, care durează de aproape doi ani, și susținerea soluției celor două state. În realitate însă, conflictul din Gaza se intensifică, iar extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania face ca ideea unui stat palestinian să fie tot mai îndepărtată.

Critici interne și scepticism

Chiar și unii diplomați israelieni avertizează că scenariile de anexare masivă sunt improbabile. Fostul consul general Alon Pinkas a spus că, în cel mai bun caz pentru Netanyahu, ar putea fi vorba doar de o anexare „simbolică” a unei zone din aria C, aflată deja sub control israelian.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a acuzat guvernul că a generat simultan cel mai grav dezastru de securitate și cea mai severă criză diplomatică din istoria Israelului.

„Același guvern care ne-a adus cel mai mare dezastru de securitate din istoria noastră aduce acum și cea mai gravă criză diplomatică”, a scris Lapid pe rețeaua X.

