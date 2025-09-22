Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 18:02
583 citiri
Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului FOTO X/@Kahlissee

Cu sprijinul explicit al Statelor Unite, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va răspunde ferm statelor care au recunoscut oficial existența unui stat palestinian. Declarațiile au fost făcute duminică, 21 septembrie, la ședința săptămânală a guvernului, într-un climat diplomatic tensionat, relatează CNN.

„Vom lupta la ONU și în alte foruri internaționale împotriva propagandei calomnioase la adresa noastră și împotriva apelurilor de a crea un stat palestinian, care ar pune în pericol existența noastră și ar fi o recompensă absurdă pentru terorism”, a spus Netanyahu. Premierul a avertizat că în următoarele zile comunitatea internațională „va auzi poziția Israelului pe această temă”, sugerând că printre opțiuni se află și o posibilă anexare a unor teritorii din Cisiordania ocupată.

Deși nu a detaliat pașii concreți, Netanyahu a precizat, într-un mesaj video, că răspunsul va fi formulat după întâlnirea cu președintele american Donald Trump, programată săptămâna viitoare. Mesajul este limpede: fără susținerea SUA, Israelul ar avea puține opțiuni, însă cu protecția diplomatică americană, guvernul de la Ierusalim se simte liber să forțeze limitele.

Anexarea, în centrul presiunilor interne

Netanyahu a subliniat deja că Israelul a dublat numărul coloniilor evreiești în Cisiordania și că această direcție va continua, în pofida faptului că asemenea așezări sunt considerate ilegale de dreptul internațional.

Miniștrii din aripa radicală a guvernului cer însă mai mult. Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe, a declarat că „singurul răspuns” este anexarea întregii Cisiordanii și eliminarea definitivă a ideii de stat palestinian. La rândul său, ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, a promis că va propune aplicarea suveranității israeliene și chiar desființarea Autorității Palestiniene.

Nici faptul că printre țările care au recunoscut Palestina se numără aliați tradiționali ai Israelului – precum Marea Britanie, Canada și Australia – nu a temperat reacția vehementă a guvernului Netanyahu. Dimpotrivă, recunoașterile au alimentat și mai mult impulsul de a merge spre anexare.

Diplomația americană, între sprijin și limite

În viziunea premierului israelian, singurul sprijin esențial rămâne cel al Statelor Unite – iar administrația Trump i-l oferă pe deplin. Totuși, episodul a demonstrat și limitele influenței americane. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în vizita sa la Ierusalim de săptămâna trecută, că a încercat fără succes să convingă mai multe capitale occidentale să renunțe la recunoașterea Palestinei, pe care a calificat-o drept o măsură contraproductivă.

Recunoașterea are ca obiectiv declarat oprirea războiului din Gaza, care durează de aproape doi ani, și susținerea soluției celor două state. În realitate însă, conflictul din Gaza se intensifică, iar extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania face ca ideea unui stat palestinian să fie tot mai îndepărtată.

Critici interne și scepticism

Chiar și unii diplomați israelieni avertizează că scenariile de anexare masivă sunt improbabile. Fostul consul general Alon Pinkas a spus că, în cel mai bun caz pentru Netanyahu, ar putea fi vorba doar de o anexare „simbolică” a unei zone din aria C, aflată deja sub control israelian.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a acuzat guvernul că a generat simultan cel mai grav dezastru de securitate și cea mai severă criză diplomatică din istoria Israelului.

„Același guvern care ne-a adus cel mai mare dezastru de securitate din istoria noastră aduce acum și cea mai gravă criză diplomatică”, a scris Lapid pe rețeaua X.

Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia, o decizie simbolică, a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare de protocol – afișarea steagului sudanez în locul steagului...
Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este pus la punct de către Kemi Badenoch, președintă a Partidului Conservator din Regat, respectiv lider al opoziției. Motivul: recunoașterea statului...
#Israel, #recunoastere, #Palestina, #Comunitatea internationala, #SUA, #Benjamin Netanyahu , #Israel Palestina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne
  2. "Kremlinul crede că Moldova e de vânzare. Aruncă cu sute de milioane de euro", a atacat Maia Sandu înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie VIDEO
  3. Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
  4. Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
  5. Comisie de control după ce doi elevi adolescenți ar fi întreținut relații sexuale în toaleta școlii
  6. Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
  7. "Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
  8. Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc
  9. Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
  10. CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO