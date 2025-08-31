SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani

Un plan postbelic pentru Gaza există în cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de către Statele Unite a teritoriului devastat de război pentru cel puțin un deceniu. De asemenea, relocarea populației din Gaza este parte a planului, la fel și reconstrucția acesteia ca stațiune turistică și centru de producție, a notat duminică Washington Post, potrivit Reuters.

Washington Post a precizat că, potrivit unui prospect de 38 de pagini pe care l-a consultat, cei 2 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza ar părăsi, cel puțin temporar, teritoriul fie prin plecări „voluntare” către altă țară, fie prin mutarea în zone restricționate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucției.

Reuters a relatat anterior că există o propunere de construire a unor tabere de mari dimensiuni, denumite „Zone de tranzit umanitar”, în interiorul și, posibil, în afara Gazei, pentru a găzdui populația palestiniană. Planul purta numele Fundației Umanitare din Gaza (GHF), un grup controversat de ajutor umanitar susținut de SUA.

Oricine deține terenuri va primi un „token digital” în schimbul drepturilor de reamenajare a proprietății sale, a explicat Washington Post, adăugând că fiecare palestinian care pleacă va primi 5.000 de dolari în numerar și subvenții pentru a acoperi chiria pe o perioadă de patru ani. De asemenea, li se va asigura hrană pentru un an, a adăugat ziarul.

The Post a precizat că planul se numește „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust” și a fost elaborat de GHF.

GHF colaborează cu armata israeliană și folosește companii private americane de securitate și logistică pentru a transporta ajutoare alimentare în Gaza. Este favorizată de administrația Trump și de Israel pentru a desfășura acțiuni umanitare în Gaza, spre deosebire de sistemul condus de ONU, despre care Israelul spune că permite militanților să deturneze ajutoarele.

La începutul lunii august, ONU a declarat că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutor în Gaza de când GHF a început să funcționeze în mai 2025, majoritatea dintre ele fiind împușcate de forțele israeliene care operau în apropierea centrelor GHF.

La 4 februarie, Trump a declarat pentru prima dată în mod public că Statele Unite ar trebui să „preia controlul” asupra enclavei devastate de război și să o reconstruiască ca „Riviera Orientului Mijlociu”, după relocarea populației palestiniene în altă parte.

Comentariile lui Trump au stârnit furia multor palestinieni și grupuri umanitare cu privire la posibila relocare forțată din Gaza.

