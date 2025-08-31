SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani

Autor: Constantin Dimitriu
Duminica, 31 August 2025, ora 22:55
910 citiri
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Liderul SUA, Donald Trump, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO Hepta

Un plan postbelic pentru Gaza există în cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de către Statele Unite a teritoriului devastat de război pentru cel puțin un deceniu. De asemenea, relocarea populației din Gaza este parte a planului, la fel și reconstrucția acesteia ca stațiune turistică și centru de producție, a notat duminică Washington Post, potrivit Reuters.

Washington Post a precizat că, potrivit unui prospect de 38 de pagini pe care l-a consultat, cei 2 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza ar părăsi, cel puțin temporar, teritoriul fie prin plecări „voluntare” către altă țară, fie prin mutarea în zone restricționate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucției.

Reuters a relatat anterior că există o propunere de construire a unor tabere de mari dimensiuni, denumite „Zone de tranzit umanitar”, în interiorul și, posibil, în afara Gazei, pentru a găzdui populația palestiniană. Planul purta numele Fundației Umanitare din Gaza (GHF), un grup controversat de ajutor umanitar susținut de SUA.

Oricine deține terenuri va primi un „token digital” în schimbul drepturilor de reamenajare a proprietății sale, a explicat Washington Post, adăugând că fiecare palestinian care pleacă va primi 5.000 de dolari în numerar și subvenții pentru a acoperi chiria pe o perioadă de patru ani. De asemenea, li se va asigura hrană pentru un an, a adăugat ziarul.

The Post a precizat că planul se numește „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust” și a fost elaborat de GHF.

GHF colaborează cu armata israeliană și folosește companii private americane de securitate și logistică pentru a transporta ajutoare alimentare în Gaza. Este favorizată de administrația Trump și de Israel pentru a desfășura acțiuni umanitare în Gaza, spre deosebire de sistemul condus de ONU, despre care Israelul spune că permite militanților să deturneze ajutoarele.

La începutul lunii august, ONU a declarat că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutor în Gaza de când GHF a început să funcționeze în mai 2025, majoritatea dintre ele fiind împușcate de forțele israeliene care operau în apropierea centrelor GHF.

La 4 februarie, Trump a declarat pentru prima dată în mod public că Statele Unite ar trebui să „preia controlul” asupra enclavei devastate de război și să o reconstruiască ca „Riviera Orientului Mijlociu”, după relocarea populației palestiniene în altă parte.

Comentariile lui Trump au stârnit furia multor palestinieni și grupuri umanitare cu privire la posibila relocare forțată din Gaza.

Israel a eliminat un lider Hamas din Fâșia Gaza. Ministrul Apărării felicită armata „pentru această execuţie perfectă” FOTO
Israel a eliminat un lider Hamas din Fâșia Gaza. Ministrul Apărării felicită armata „pentru această execuţie perfectă” FOTO
Purtătorul de cuvânt al aripii armate a mișcării islamiste palestiniene Hamas Brigăzile al-Qassam, Abu Obeida, a fost ”eliminat” într-un atac al armatei israeliene în Fâșia Gaza,...
Fitilele unor lămpi cu ulei, vechi de 4.000 de ani, descoperite în Israel. Aspectul neobișnuit pe care l-au observat arheologii
Fitilele unor lămpi cu ulei, vechi de 4.000 de ani, descoperite în Israel. Aspectul neobișnuit pe care l-au observat arheologii
Arheologii israelieni au descoperit trei fitile străvechi ale unor lămpi cu ulei, datând din urmă cu aproximativ 4.000 de ani, a anunțat Autoritatea pentru Antichități din Israel într-un...
#Israel, #Gaza, #plan pace Gaza, #SUA Gaza, #Hamas, #razboi Israel Hamas , #Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mirel Radoi nu s-a putut abtine: "N-am crezut c-o sa mai vad asa ceva in 2025!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Sa bati un om cu handicap... sper sa faca multa multa puscarie acesti nenorociti". Cazul soferului de Bolt care arata cat de bolnava e Romania

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente
  2. Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen
  3. SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
  4. Panică la malul mării. O mină marină de contact a fost descoperită pe plajă la Vadu
  5. Cinci măsuri concrete pentru reducerea facturilor la energie ale românilor. Propunerea Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie
  6. Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
  7. Îngrijorarea unui cunoscut general român: „America se retrage subtil din NATO, atât timp cât Trump încearcă să predea UE problema securității”
  8. Viva Verdis. Un tânăr declară fondarea unei „țări” într-o zonă neadministrată dintre Serbia și Croația
  9. Sfidare la adresa lui Donald Trump. Primarul din Chicago, Brandon Johnson, se opune planului de a desfășura agenți federali în oraș
  10. Armata fantomă din Crimeea. Rețeaua Ateș, grupul de rezistență care sabotează mașinăria de război a Kremlinului