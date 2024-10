O polițistă israeliană a murit într-un atac armat la Beer Șeva, în sudul țării. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

O poliţistă israeliană a decedat în urma rănilor care i-au fost cauzate în atacul armat de duminică de la Beer Şeva, în sudul Israelului, atac al cărui autor a fost "lichidat" şi care s-a soldat de asemenea cu zece răniţi, potrivit serviciilor de urgenţă, informeazã AFP.

Iniţial, poliţia israeliană anunţase că "mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu armă de foc în staţia centrală de autobuze din Beer Şeva".

Stabbing attack in Beer Sheva minutes ago. The Islamonazi terrorist was neutralized. Three injured Israeli civilians. Video is of the deleted terrorist. The terrorist stabbed 3 women. One is in critical condition. pic.twitter.com/3EznnbtP8c