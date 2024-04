Protest în fața casei unui miliardar american din Ierusalim, unde s-ar afla premierul Benjamin Netanyahu. Casa miliardarului ar avea un buncăr atomic VIDEO

Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă seara, 13 aprilie, în apropierea vilei de lux de pe strada Caspi din Ierusalim, deţinută de miliardarul american Simon Falic, prieten al premierului Benjamin Netanyahu.

Prim-ministrul se pare că a venit să stea aici peste weekend pentru a avea acces la buncărul nuclear pe care casa l-ar avea în adâncul subsolului, în condiţiile în care se aşteaptă un atac iminent din partea Iranului, relatează The Times of Israel.

"Eşti şeful (guvernului), eşti responsabil", strigă protestatarii, cărora ofiţerii Poliţiei de Frontieră le spun să stea în spatele gardurilor instalate în faţa conacului.

Potrivit The Times of Israel, zeci de mii de israelieni participă la proteste împotriva guvernului în diverse oraşe din întreaga ţară.

Jerusalem: Protest gathers outside home of US duty free billionaire Simon Falic, where the Netanyahous are hunkering down in his private reinforced bomb shelter. (For real)

