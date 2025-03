Zeci de mii de cetățeni au ieșit pe străzile din Israel pentru a protesta la adresa guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu.

Protestatarii au susținut că guvernul israelian prelungește războiul din Gaza doar din interese politice, fără a fi cu adevărat interesat de soarta ostaticilor care sunt încă deținuți de Hamas, informează The Guardian la data de 20 martie 2025. Pe unele afișe purtate pe străzi scria „Eliberați ostaticii acum!”.

Acțiuni de protest s-au desfășurat în mai multe orașe, inclusiv în Ierusalim și Tel Aviv. Câteva șosele importante au fost blocate iar poliția a operat cel puțin 12 arestări.

Nemulțumirile populației au crescut și din cauza intenției premierului Netanyahu de a-l demite pe Ronen Bar, șeful serviciului de securitate internă, Shin Bet. De asemenea, cetățenii au fost nemulțumiți de decizia guvernului israelian de a relua bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, după o încetare a focului care a durat două luni.

„Acest guvern a început un nou război doar pentru a se proteja și pentru a distrage atenția de la problemele reale ale israelienilor. Guvernul nu mai are nicio legitimitate. Eșuează”, a susținut Eitan Herzel, liderul mișcării de protest Brothers in Arms.

Protestatarii au scandat: „Israelul nu este Turcia, Israelul nu este Iran”, făcând aluzie la țări care ar fi conduse de regimuri autoritare.

🇮🇱 NEW: Thousands gather in Jerusalem to protest against the war on Gaza, demand the release of hostages, and oppose the dismissal of the Shin Bet chief pic.twitter.com/iODfuQx1su