Noi proteste în Israel, faţă de reforma sistemului judiciar. Nemulțumirile oamenilor în privința guvernului condus de Benjamin Netanyahu

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă, 1 aprilie, la Tel Aviv, pentru a 13-a săptămână consecutivă, pentru a protesta faţă de reforma sistemului judiciar, în pofida "pauzei" în procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu.

Fluturând drapeluri israeliene, manifestanţii au defilat prin centrul oraşului scandând "democraţie" şi purtând pancarte împotriva guvernului condus de Benjamin Netanyahu, unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului.

Manifestaţii mai reduse numeric au fost organizate şi în alte oraşe din ţară.

Groups of right wingers are legally protesting in various places in Israel.

All protests were approved and nobody is breaking any laws, not being violent, nor ignoring police instructions and certainly not causing mayhem. pic.twitter.com/JT1TogZut0