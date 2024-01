Cea mai neagră zi pentru armata israeliană de la începutul războiului din Gaza: 21 de militari uciși într-o singură zi

Douăzeci şi unu de militari israelieni au fost ucişi luni în Fâşia Gaza - cel mai sângeros bilanţ zilnic de la lansarea unei ofensive terestre israeliene în Războiul din Fâşia Gaza, la 27 octombrie, anunţă marţi un purtător de cuvânt al armatei israeliene, generalul Daniel Hagari, relatează AFP.

Majoritatea celor 21 de militari a fost ucisă în „explozia unui RPG” - rachetă trasă de la umăr - care a vizat un tanc şi o clădire minată de armata israeliană în vederea unei demolări, în sudul Fâşiei Gaza, precizează generalul.

A dark morning here in Israel:

21 Israeli soldiers have been killed in Gaza after two buildings collapsed and a tank was hit in the deadliest day of the war so far.

The families of the fallen have been notified. Their names will be released over the course of the day. pic.twitter.com/Fx2xaNKkyW