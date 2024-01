Tzahal știe unde este liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, dar nu îl lovește din cauza ostaticilor

Yahya Sinwar, actualul șef al Hamas din Fâșia Gaza FOTO / captură Times of Israel

Mai multe surse spun că Israelul a identificat ascunzătoarea liderului Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, dar utilizarea de către acesta a scuturilor umane israeliene împiedică armata să atace.

Israelul pare să știe locația exactă a liderului militar Hamas Yahya Sinwar, conducătorul Fâșiei Gaza și creierul atacurilor teroriste din 7 octombrie, potrivit mai multor rapoarte.

Cu toate acestea, Sinwar s-a înconjurat de un număr mare de ostatici israelieni vii, ceea ce împiedică Forțele de Apărare ale Israelului să efectueze o lovitură asupra lui, a raportat luni, 8 decembrie, Israel Hayom.

O declarație similară la radioul public Kan a făcut fostul șef al serviciilor de informații militare, Amos Yadlin.

Jonathan Schanzer, vicepreședinte al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor din Washington, DC, a scris pe Twitter că a auzit de câteva săptămâni informații similare de la „oameni informați”.

„Informații venite din Israel în ultimele două zile reflectă ceea ce am auzit de câteva săptămâni”, a spus el pentru The Times of Israel. „Și anume, israelienii au o idee unde se ascunde Yahya Sinwar”.

„Presumarea mea, deși nu este confirmată, este că se află în tunelurile de sub Khan Younis”, a continuat Schanzer. „Dar ceea ce am auzit în mod specific este că el se înconjurase de ostatici israelieni. El îi folosește ca scuturi umane.”

IDF nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Sinwar a vorbit cu ostatici în ebraică aproape fără accent, în încercarea de a-i liniști la scurt timp după ce au fost târâți în Gaza în timpul atacului Hamas din 7 octombrie.

Ads