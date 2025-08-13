Israelul anunță că șeful Statului Major a aprobat „conceptul principal” al planului de atac în orașul Gaza

Armata israeliană (IDF) a anunțat miercuri, 13 august, că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza, informează The Times of Israel.

Israelul va lansa o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza.

„Șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a avut astăzi (miercuri) o discuție în timpul căreia a aprobat cadrul principal al planului operațional al armatei pentru Gaza”, se arată în comunicatul IDF.

Israelul a anunțat că va lansa o nouă ofensivă și va prelua controlul asupra orașului Gaza, pe care l-a capturat la scurt timp după izbucnirea războiului în octombrie 2023, înainte de a se retrage.

„Conceptul principal pentru planul ofensiv al IDF în Gaza” a fost discutat în timpul unei întâlniri pe care Zamir a avut-o miercuri dimineață cu Forumul Statului Major, împreună cu alți ofițeri și reprezentanți ai Shin Bet (serviciul de securitate internă). „În timpul discuției, au fost prezentate acțiunile IDF de până acum, inclusiv ofensiva din zona Zeitoun care a început ieri (marți)”, a precizat armata, confirmând astfel că IDF a început noi operațiuni în cartierul din orașul Gaza.

„În plus, a fost prezentat și aprobat conceptul principal al planului pentru următorii pași în Fâșia Gaza, în conformitate cu directivele conducerii politice”, afirmă IDF, referindu-se la ofensiva ordonată de guvern împotriva Hamas în orașul Gaza, care nu urmează să înceapă imediat, precizează The Times of Israel.

Ceartă între Zamir și Katz

Potrivit publicației israeliene de limbă engleză, generalul Zamir ar fi respins planul de cucerire a orașului și s-a certat recent cu ministrul apărării Israel Katz.

IDF afirmă că Zamir, în cadrul întâlnirii, „a subliniat importanța îmbunătățirii pregătirii forțelor și a pregătirii pentru chemarea rezerviștilor, efectuând în același timp reîmprospătări și oferind spațiu de respiro (pentru soldați) înainte de misiunile viitoare”.

Oficiali de rang înalt din domeniul apărării îl acuză pe ministrul apărării, Israel Katz, că încearcă să „politizeze armata” în disputa sa cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, a informat postul de radio al armatei, citat de The Times of Israel.

Katz l-a atacat public pe Zamir, susținând că șeful IDF a colaborat cu „agitatori” antiguvernamentali pentru a modifica în mod necorespunzător procesul de recrutare al armatei.

Comentariile relatate de postul de radio al armatei, pe care le atribuie „unui număr de oficiali de rang înalt din instituțiile de apărare”, resping această afirmație și spun că Zamir a acționat în mod corespunzător.

„Ministrul apărării încearcă să politizeze armata și ofițerii IDF”, susține postul de radio că au spus oficialii. „Niciun ministru al apărării nu a făcut anterior acest lucru atât de flagrant. Numirile în IDF trebuie făcute în conformitate cu lanțul de comandă și ierarhia de comandă”, au spus oficialii.

Poziția lui Katz este „susceptibilă de a avea implicații ample pentru întregul corp de ofițeri de carieră. Numirea ofițerilor de către ministru ar putea transforma IDF într-o forță de poliție”, acuză aceștia.

Oficialii susțin, de asemenea, că atacul lui Katz este motivat de dezacordurile sale cu Zamir cu privire la înrolarea ultraortodocșilor și la cucerirea planificată a orașului Gaza.

Zamir nu ar intenționa să demisioneze din cauza acestor dispute.

