SUA trimit 200 de militari în Orientul Mijlociu pentru a superviza armistițiul din Gaza. Nicio prezență americană directă în enclavă

Un contingent de aproximativ 200 de militari americani va fi dislocat în Orientul Mijlociu pentru a superviza punerea în aplicare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, au anunțat joi oficiali de rang înalt din administrația americană. Măsura vine în urma unei înțelegeri mediate de președintele Donald Trump, care a intensificat implicarea diplomatică a Washingtonului în eforturile de stabilizare a regiunii.

Potrivit informațiilor furnizate presei, amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), va coordona echipa desfășurată, având un rol de supraveghere și verificare a respectării armistițiului. „Inițial, vor fi 200 de persoane pe teren. Rolul lor este să observe, să se asigure că nu există încălcări ale înțelegerii”, a precizat un oficial american.

Din componența echipei vor face parte și oficiali militari din Egipt, Qatar, Turcia și, posibil, Emiratele Arabe Unite. Aceștia vor colabora într-un cadru comun de coordonare, menit să asigure transparența și cooperarea regională. Sursele americane au subliniat că niciun militar american nu va intra în Gaza, o decizie menită să evite o implicare directă într-un teritoriu extrem de sensibil și tensionat.

„Ideea este ca acest demers să aibă un caracter colegial, dacă vreți. Iar Israelul va rămâne în contact permanent cu această echipă”, a declarat unul dintre oficiali.

Prezența amiralului Cooper în cadrul mecanismului de supraveghere a oferit „un plus de încredere și garanții” statelor arabe implicate, a adăugat sursa. Transmiterea acestui mesaj de fermitate a fost considerată esențială pentru ca Hamas să accepte condițiile armistițiului.

Obiectivul principal al echipei americane este de a contribui la crearea unui centru de control comun, care să coordoneze eforturile de securitate și să prevină eventuale conflicte sau suprapuneri între forțele implicate, inclusiv cele ale armatei israeliene.

„Rolul personalului american este de a facilita integrarea celorlalte structuri de securitate care vor fi implicate în teren, pentru a evita orice incidente cu Forțele de Apărare ale Israelului (IDF)”, a explicat un al doilea oficial american.

Decizia vine într-un moment delicat, în care negocierile pentru o încetare a focului durabilă în Gaza se află într-un punct critic, iar actorii regionali și internaționali încearcă să prevină reaprinderea unui conflict major. Statele Unite, deși nu vor avea o prezență militară directă în enclava palestiniană, își asumă un rol central în garantarea aplicării acordului, mizând pe un echilibru între influența diplomatică și sprijinul operațional logistic oferit aliaților din regiune.

