SUA trimit 200 de militari în Orientul Mijlociu pentru a superviza armistițiul din Gaza. Nicio prezență americană directă în enclavă

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:35
89 citiri
SUA trimit 200 de militari în Orientul Mijlociu pentru a superviza armistițiul din Gaza. Nicio prezență americană directă în enclavă
Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), va coordona echipa/ FOTO:X/@JewishWarrior13

Un contingent de aproximativ 200 de militari americani va fi dislocat în Orientul Mijlociu pentru a superviza punerea în aplicare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, au anunțat joi oficiali de rang înalt din administrația americană. Măsura vine în urma unei înțelegeri mediate de președintele Donald Trump, care a intensificat implicarea diplomatică a Washingtonului în eforturile de stabilizare a regiunii.

Potrivit informațiilor furnizate presei, amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), va coordona echipa desfășurată, având un rol de supraveghere și verificare a respectării armistițiului. „Inițial, vor fi 200 de persoane pe teren. Rolul lor este să observe, să se asigure că nu există încălcări ale înțelegerii”, a precizat un oficial american.

Din componența echipei vor face parte și oficiali militari din Egipt, Qatar, Turcia și, posibil, Emiratele Arabe Unite. Aceștia vor colabora într-un cadru comun de coordonare, menit să asigure transparența și cooperarea regională. Sursele americane au subliniat că niciun militar american nu va intra în Gaza, o decizie menită să evite o implicare directă într-un teritoriu extrem de sensibil și tensionat.

„Ideea este ca acest demers să aibă un caracter colegial, dacă vreți. Iar Israelul va rămâne în contact permanent cu această echipă”, a declarat unul dintre oficiali.

Prezența amiralului Cooper în cadrul mecanismului de supraveghere a oferit „un plus de încredere și garanții” statelor arabe implicate, a adăugat sursa. Transmiterea acestui mesaj de fermitate a fost considerată esențială pentru ca Hamas să accepte condițiile armistițiului.

Obiectivul principal al echipei americane este de a contribui la crearea unui centru de control comun, care să coordoneze eforturile de securitate și să prevină eventuale conflicte sau suprapuneri între forțele implicate, inclusiv cele ale armatei israeliene.

„Rolul personalului american este de a facilita integrarea celorlalte structuri de securitate care vor fi implicate în teren, pentru a evita orice incidente cu Forțele de Apărare ale Israelului (IDF)”, a explicat un al doilea oficial american.

Decizia vine într-un moment delicat, în care negocierile pentru o încetare a focului durabilă în Gaza se află într-un punct critic, iar actorii regionali și internaționali încearcă să prevină reaprinderea unui conflict major. Statele Unite, deși nu vor avea o prezență militară directă în enclava palestiniană, își asumă un rol central în garantarea aplicării acordului, mizând pe un echilibru între influența diplomatică și sprijinul operațional logistic oferit aliaților din regiune.

Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel
Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel
Președintele Donald Trump crede că ostaticii deținuți în Gaza vor începe să fie eliberați „foarte curând”, pe măsură ce mediatorii urmează să se întâlnească luni în Egipt...
Negociatorul-şef al Hamas anunță că are garanții că „războiul s-a terminat definitiv”. Ce urmează între părțile implicate
Negociatorul-şef al Hamas anunță că are garanții că „războiul s-a terminat definitiv”. Ce urmează între părțile implicate
Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, 9 octombrie, că a primit ”garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul...
#Israel, #acord de pace, #Gaza, #Hamas, #SUA, #soldati, #orientul mijlociu , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Istvan Kovacs, trimis in "infern". Albanezii au transmis un mesaj transant, dupa ce au aflat ca ii va arbitra
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA trimit 200 de militari în Orientul Mijlociu pentru a superviza armistițiul din Gaza. Nicio prezență americană directă în enclavă
  2. Reacția Institutului Nobel după ce Rusia a anunțat susținerea pentru Trump: „Nu suntem sub nicio presiune”
  3. "Triumf pentru UE, înfrângere pentru Putin"
  4. Zeci de ani de închisoare pentru un bărbat care a provocat un accident rutier. „O să omor pe cine-mi iese în cale!” Inculpatul, de negăsit
  5. Dispare gazonul din Timișoara. Decizia de ultimă oră luată de Fritz
  6. Cum continuă aliații Ucrainei, inclusiv România, să alimenteze economia de război a Rusiei. „O formă de autosabotaj” ANALIZĂ
  7. Asalt masiv cu sute de drone în Ucraina: Rusia vizează sectorul energetic, înaintea venirii iernii. Zelenski: „Un atac cinic și calculat” FOTO/VIDEO
  8. Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Zeci de agenți de informații maghiari, infiltrați în instituțiile Uniunii Europene
  9. Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată: Maternitatea nu are personal specializat și nici secție ATI
  10. O nouă alertă meteo. Județele care vor fi sâmbătă sub Cod galben HARTĂ