Tensiuni interne uriașe în Israel din cauza unei legi de pedepsire cu moartea a „teroriștilor”: „Scene îngrețoșătoare”

Familii ale ostaticilor ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza i-au cerut în Knesset (Parlament) ministrului israelian însărcinat cu Securitatea Naţională Itamar Ben-Gvir (extremă dreapta) să renunţe la un proiect de lege în vederea introducerii pedepsei cu moartea a ”teroriştilor”, de frică că o astfel de lege ar putea pune şi mai mult în pericol viaţa ostaticilor, relatează The Huffington Post.

Un proeict de lege cu privire la pedepsirea cu moartea a ”teroriştilor” a fost repus luni pe agendă, iar reprezentanţii familiilor ostaticilor s-au lovit de o extremă dreapta ”fără niciun Dumnezeu şi fără nicio lege”, potrivit cotidianului israelian Haaretz.

Comisia parlamentară a Securităţii Naţionale a fost teatrul unor ”scene îngreţoşătoare”, comentează ziarul.

Membrii ai familiilor ostaticilor Hamas au înfruntat reprezentanţi ai extremei drepte, adepta supremaţiei israeliene.

Deputaţi din cadrul partidelor Otzma Yehudit (Puterea Evreiască, extremă dreapta) şi Hatzionut Hadatit (Sionismul Religios, extremă dreapta), conduse de către Itamar Ben Gvir, ministrul Securităţii Naţionale, şi Bezalel Smotrich, adjunctul ministrului Apărării însărcinat cu Cisiordania, ”n-au găsit altceva mai bun decât să promoveze din nou o propunere de lege care instituie pedeapsa cu moartea presupuşilor terorişti palestinieni”, scrie ziarul.

Acest proiect de lege, depus în martie de către deputata de extremă dreapta Limor Son Har-Melech de la Otzma Yehudit a fost respins imediat, atrunci, de către procurorul general Gali Baharav-Miara.

Reprezentanţii familiilor ostaticilor şi-au exprimat în Comisie ”frica că adoptarea unei asemenea legi pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni”.

”Acest (proiect de) lege nu este în contradciţie cu obiectivul de a aduce ostaticii acasă. iar oricine încearcă să o prezinte drept o contradicţie reprezintă mai mult Hamasul dect israelul”, a acuzat el, anunţând o primă lectură a proiectului de lege în şedinţa plenară a Knessetului.

Potrivit ziarului The Times of Israel, şeful delegaţiei, Gil Dikman, vărul unuia dintre cei 240 de ostatici israelieni, a izbucnit în lacrimi şi i-a implorat pe Itamar Ben-Gvir, din cadrul Partidului Otzma Yehudit (Puterea Evreiască, extremă dreapta) şi pe preşedintele Comisiei deputatul Zvika Fogel, tot din Otzma Yehudit, să nu continue audierea pe tema proiectului de lege respectiv.

