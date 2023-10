Cum se folosesc teroriștii Hamas de ghiozdane de copii pentru a plasa bombe cu activare de la distanță în Israel

Hamas ar fi activat de la distanță o bombă ascunsă într-un ghiozdan de copil, în Israel.

Forțele de Apărare ale Israelului au prezentat rucsacul într-un clip video pe rețelele sociale.

Conținea șapte kilograme de explozibil care urma să fie detonat de la distanță.

„Unitatea Yahalom a IDF continuă să colecteze explozibili și arme ale teroriștilor Hamas folosite pentru masacrul din 7 octombrie.

Soldații au descoperit ghiozdanul unui copil pe un câmp. Geanta era prinsă în capcană și conținea un dispozitiv exploziv activat de la distanță – cântărind 7 kg.

Hamas a ales intenționat să prindă în capcană rucsacul unui copil cu speranța că un civil bine intenționat îl va ridica”, se arată în postare.

