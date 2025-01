Israelul trimite Ucrainei armamentul sovietic și rusesc pe care l-a confiscat din Liban FOTO/VIDEO

Israelul e dispus să trimită Ucrainei arme de fabricație sovietică și rusă capturate în Liban, existând semne că transferurile ar putea fi deja în curs de desfășurare.

Oficiali israelieni s-ar fi întâlnit marțea trecută cu diplomați ucraineni pentru a discuta despre un transfer de arme. Din acel moment, avioanele cargo militare americane au fost urmărite zburând din Israel către o bază aeriană din estul Poloniei, potrivit The Telegraph.

„Există semne că Israelul a început să furnizeze Ucrainei arme de fabricație sovietică și rusă”, a anunțat duminică, 26 ianuarie, Two Majors, un blog militar pro-rus pe Telegram.

Pe blogul respectiv au fost postate fotografii cu zeci de rachete cu lansare de pe umăr, precum și două capturi de ecran ale unui avion militar american care zboară de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza aeriană Hatzerim din Israel și apoi la Rzeszów în Polonia, aproape de granița cu Ucraina.

Potrivit rapoartelor, aproximativ 60% din armele capturate de Israel în timpul luptei cu Hezbollah în Liban în 2024 au fost fabricate de Uniunea Sovietică și Rusia. Printre acestea se regăsesc puști cu lunetă și rachete antitanc moderne Kornet oferite Hezbollah de Siria, care a fost un aliat ferm al Kremlinului sub regimul lui Bashar al-Assad.

