Manifestanți pro-palestinieni au întâmpinat 1.600 de turiști israelieni pe o insulă din Grecia. Care a fost rezultatul întâlnirii VIDEO

Aproape 300 de manifestanți pro-palestinieni s-au adunat, marți, 22 iulie 2025, în portul din insula grecească Syros (Marea Egee), pentru a se opune sosirii turiștilor israelieni pe insulă.

Echipați cu steaguri mari în culorile Palestinei, locuitorii insulei au strigat sloganuri precum „Nici în Syros, nici în altă parte, cu Palestina până la libertate”, în direcția navei de croazieră Crown Iris, relatează AFP.

În fața acestei acțiuni, cei 1.600 de turiști israelieni au răspuns scandând la rândul lor propriile sloganuri de glorie a țării lor, în timp ce mai multe steaguri ale patriei lor erau fluturate în direcția manifestanților. Pentru a evita escaladarea tensiunilor, nava de croazieră a decis să se întoarcă.

Cu toate acestea, potrivit publicației Efsyn, autoritățile portuare impuseseră de câteva zile o interdicție de staționare în zonă, o decizie motivată de sosirea navei, din motive de securitate, pentru a facilita „deplasarea turiștilor israelieni”. Aceste măsuri restrictive au fost ignorate de manifestanți, care au defilat apoi de-a lungul drumului de coastă.

Hundreds of Israelis on aboard Israel flagged ship at the port of island of #Syros #Greece

Pro-Palestine protesters blocked their arrival defying police attempts to ban #Palestine solidarity protests. #ısraelTerroristState#antireport pic.twitter.com/cDQ0bmjEL4