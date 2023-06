Sute de tancuri din Israel scoase din uz, cumpărate în secret de două țări europene cu sprijinul SUA pentru a fi cedate Ucrainei

Ucraina ar urma să primească pe termen scurt sute de tancuri mai vechi, scoase din uz de alte țări. Informații neoficiale susțin faptul că două țări europene nespecificate vor cumpăra sute de tancuri israeliene de tip Merkava Mk.2 și Merkava Mk.3, care au fost scoase din uz.

”Tranzacția este în esență istorică, deoarece tancul Merkava nu a mai fost vândut sau transferat nicăieri până acum (cu unele excepții, cum ar fi vehiculele de inginerie bazate pe Merkava). Se știe că Statele Unite sunt, de asemenea, implicate în această tranzacție, după ce au aprobat vânzarea acestor tancuri către cele două țări europene”, precizează un blogger militar polonez pe Twitter.

Merkava este o serie de tancuri de luptă principale folosite de Forțele de Apărare Israeliene. Tancul a început să fie dezvoltat în 1970, iar prima sa generație, Merkava MK.1, a intrat în serviciul oficial în 1979. Au fost realizate până în prezent patru variante principale. Începând cu 2023, Merkava M.4 este cea mai recentă versiune. Merkava a fost folosită pentru prima dată pe scară largă în Războiul din Liban din 1982.

🙂Two nameless European countries are buying hundreds (!) of retired Israeli Merkava Mk.2 and #Merkava Mk.3 tanks. The deal is essentially historical, as the Merkava tank has never been sold or transferred anywhere before (with some exceptions, such as Merkava-based engineering… pic.twitter.com/mk0aIr0Zae

Tancul a fost dezvoltat în cadrul diviziei de luptă blindate a Ministerului israelian al Apărării, iar majoritatea pieselor sale sunt fabricate în Israel. Merkava a fost proiectat pentru a oferi o protecție maximă echipajului său și, prin urmare, blindajul său frontal a fost fortificat, iar motorul a fost plasat în partea din față a tancului, spre deosebire de majoritatea celorlalte tancuri.

În plus, Elveția intenționează să vândă 25 din cele 96 de tancuri Leopard scoase din uz înapoi în Germania, care ar urma să fie modernizate și transferate Ucrainei, relatează Bild.

⚡️Switzerland intends to sell 25 of its 96 decommissioned Leopard tanks back to Germany, which will undergo modernization there and then go to Ukraine, – Bild reports.

The majority of the Swiss parliament voted to write off the Leopard tanks - a mandatory condition for their… pic.twitter.com/fwmJDV1eC1