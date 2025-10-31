Aproximativ 200.000 de bărbați ultraortodocși s-au adunat joi după-amiază, 30 octombrie, la intrarea în Ierusalim pentru ceea ce organizatorii au numit un „miting al milioanelor”, în semn de protest față de obligativitatea înrolării în Forțele de Apărare ale Israelului (IDF). Evenimentul, descris ca o adunare de rugăciune, a degenerat în violențe la final, când sute de participanți s-au confruntat cu poliția, iar unii au atacat jurnaliști.

În centrul orașului, un tânăr de 20 de ani a căzut de la înălțime dintr-o clădire în construcție unde se adunaseră mai mulți tineri ultraortodocși. Poliția a anunțat ulterior că investighează incidentul ca pe o posibilă sinucidere. Victima a fost identificată de presa israeliană drept Menachem Mendel Litzman.

Thousands of ultra-Orthodox Jews flooded occupied Jerusalem for the “million-man protest” against military conscription — complete with psalms, prayers, and total traffic paralysis. pic.twitter.com/XTLYvgcXTN — Carmandy Graff (@GraffCarmandy) October 31, 2025

Mitingul a fost un rar moment de unitate între diversele curente din cadrul comunității ultraortodoxe, care în mod normal nu interacționează între ele. A fost una dintre cele mai ample demonstrații organizate de această comunitate în ultimii ani, scrie Times of Israel.

Protestul a avut loc pe fondul intensificării tensiunilor legate de legea serviciului militar. În ultimele luni, autoritățile au arestat peste 870 de bărbați ultraortodocși acuzați că evită recrutarea, reprezentând aproximativ 7% din cei aproape 7.000 declarați ca „evazioniști ai serviciului militar”.

Clauza din Legea Serviciului de Securitate, care acorda scutiri generale pentru studenții din yeshiva, a expirat în iunie 2023. Curtea Supremă a decis ulterior că guvernul este obligat să înceapă recrutarea acestora, însă până acum foarte puțini s-au înrolat, iar o nouă lege de reglementare nu a fost încă adoptată.

Jerusalem, this morning. IDF soldiers pass ultra-Orthodox men on their way to protest against the conscription law — a protest that forced Jerusalem's central train station to shut for most of the day. The video was taken by @Yehonchi, who finished today another around of IDF… pic.twitter.com/2Pj6kdkzp4 — Amit Segal (@AmitSegal) October 30, 2025

Guvernul evită să promoveze legislația

Guvernul evită să promoveze legislația de teamă că ar putea duce la destrămarea coaliției, din cauza opoziției partidelor ultraortodoxe Shas și Iudaismul Unit al Torei. În același timp, armata israeliană afirmă că are nevoie urgentă de 12.000 de soldați suplimentari, în contextul tensiunilor regionale și al pierderilor suferite de la războiul declanșat în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023.

Deși organizatorii au mobilizat aproximativ 2.000 de polițiști pentru a asigura ordinea, o parte dintre manifestanți au devenit agresivi. O jurnalistă a fost atacată cu sticle în timp ce transmitea în direct, iar alți reporteri au fost hărțuiți și nevoiți să se retragă sub protecția poliției. Uniunea Jurnaliștilor din Israel a condamnat atacurile și a cerut documentarea incidentelor.

Pe măsură ce s-a lăsat seara, protestul s-a transformat în confruntări violente. Tineri ultraortodocși s-au ciocnit cu forțele de poliție, în apropierea șantierului unde avusese loc tragedia.

Autoritățile au raportat și alte incidente, inclusiv incendieri izolate și agresiuni asupra trecătorilor.

Mitingul a provocat perturbări majore în traficul din Ierusalim, iar gara principală a fost temporar închisă din cauza supraaglomerării.

BREAKING: 🇮🇱 Hundreds of thousands of ultra-Orthodox Jews gathered in Jerusalem to protest plans to end their longstanding exemption from mandatory terrorist service in Israeli occupation force. Based tbh. I’d rather die than join a terror org. pic.twitter.com/HZY0NiVz2C — ADAM (@AdameMedia) October 30, 2025

Protestul a fost organizat în semn de opoziție față de planurile de modificare a legii recrutării, care ar putea impune înrolarea obligatorie a tinerilor ultraortodocși.

Deși majoritatea sectelor Haredi s-au unit pentru eveniment, au existat și absențe notabile. Facțiunea extremistă „Jerusalem Faction” a boicotat manifestația, acuzând organizatorii că sunt dispuși la compromisuri privind serviciul militar.

Cu doar câteva ore înainte, în contrast puternic, rezerviști ai noii brigăzi ultraortodoxe din IDF, Brigada Hasmoneană, au marcat finalizarea pregătirii lor militare printr-o ceremonie la Zidul Plângerii.

Unii dintre participanții la miting au declarat că văd în planurile de recrutare o amenințare directă la adresa credinței lor. „Nu o facem din egoism, ci pentru a ne păstra tradiția și viața conform Torei”, a spus un student de yeshiva.

