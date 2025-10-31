200.000 de bărbați ultraortodocși au blocat intrarea în Ierusalim în semn de protest față de serviciul militar obligatoriu VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 18:17
241 citiri
200.000 de bărbați ultraortodocși au blocat intrarea în Ierusalim în semn de protest față de serviciul militar obligatoriu VIDEO
Protest la Ierusalim al ultraortodocșilor israelieni/FOTO:X@khilafatdefense

Aproximativ 200.000 de bărbați ultraortodocși s-au adunat joi după-amiază, 30 octombrie, la intrarea în Ierusalim pentru ceea ce organizatorii au numit un „miting al milioanelor”, în semn de protest față de obligativitatea înrolării în Forțele de Apărare ale Israelului (IDF). Evenimentul, descris ca o adunare de rugăciune, a degenerat în violențe la final, când sute de participanți s-au confruntat cu poliția, iar unii au atacat jurnaliști.

În centrul orașului, un tânăr de 20 de ani a căzut de la înălțime dintr-o clădire în construcție unde se adunaseră mai mulți tineri ultraortodocși. Poliția a anunțat ulterior că investighează incidentul ca pe o posibilă sinucidere. Victima a fost identificată de presa israeliană drept Menachem Mendel Litzman.

Mitingul a fost un rar moment de unitate între diversele curente din cadrul comunității ultraortodoxe, care în mod normal nu interacționează între ele. A fost una dintre cele mai ample demonstrații organizate de această comunitate în ultimii ani, scrie Times of Israel.

Protestul a avut loc pe fondul intensificării tensiunilor legate de legea serviciului militar. În ultimele luni, autoritățile au arestat peste 870 de bărbați ultraortodocși acuzați că evită recrutarea, reprezentând aproximativ 7% din cei aproape 7.000 declarați ca „evazioniști ai serviciului militar”.

Clauza din Legea Serviciului de Securitate, care acorda scutiri generale pentru studenții din yeshiva, a expirat în iunie 2023. Curtea Supremă a decis ulterior că guvernul este obligat să înceapă recrutarea acestora, însă până acum foarte puțini s-au înrolat, iar o nouă lege de reglementare nu a fost încă adoptată.

Guvernul evită să promoveze legislația

Guvernul evită să promoveze legislația de teamă că ar putea duce la destrămarea coaliției, din cauza opoziției partidelor ultraortodoxe Shas și Iudaismul Unit al Torei. În același timp, armata israeliană afirmă că are nevoie urgentă de 12.000 de soldați suplimentari, în contextul tensiunilor regionale și al pierderilor suferite de la războiul declanșat în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023.

Deși organizatorii au mobilizat aproximativ 2.000 de polițiști pentru a asigura ordinea, o parte dintre manifestanți au devenit agresivi. O jurnalistă a fost atacată cu sticle în timp ce transmitea în direct, iar alți reporteri au fost hărțuiți și nevoiți să se retragă sub protecția poliției. Uniunea Jurnaliștilor din Israel a condamnat atacurile și a cerut documentarea incidentelor.

Pe măsură ce s-a lăsat seara, protestul s-a transformat în confruntări violente. Tineri ultraortodocși s-au ciocnit cu forțele de poliție, în apropierea șantierului unde avusese loc tragedia.

Autoritățile au raportat și alte incidente, inclusiv incendieri izolate și agresiuni asupra trecătorilor.

Mitingul a provocat perturbări majore în traficul din Ierusalim, iar gara principală a fost temporar închisă din cauza supraaglomerării.

Protestul a fost organizat în semn de opoziție față de planurile de modificare a legii recrutării, care ar putea impune înrolarea obligatorie a tinerilor ultraortodocși.

Deși majoritatea sectelor Haredi s-au unit pentru eveniment, au existat și absențe notabile. Facțiunea extremistă „Jerusalem Faction” a boicotat manifestația, acuzând organizatorii că sunt dispuși la compromisuri privind serviciul militar.

Cu doar câteva ore înainte, în contrast puternic, rezerviști ai noii brigăzi ultraortodoxe din IDF, Brigada Hasmoneană, au marcat finalizarea pregătirii lor militare printr-o ceremonie la Zidul Plângerii.

Unii dintre participanții la miting au declarat că văd în planurile de recrutare o amenințare directă la adresa credinței lor. „Nu o facem din egoism, ci pentru a ne păstra tradiția și viața conform Torei”, a spus un student de yeshiva.

Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, giganții Google și Amazon ar fi încheiat cu statul Israel un acord confidențial care conține clauze neobișnuite privind gestionarea...
Israelul reia armistițiul în Gaza, după ce a atacat zeci de „ținte teroriste”. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise
Israelul reia armistițiul în Gaza, după ce a atacat zeci de „ținte teroriste”. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise
Israelul anunţă miercuri, 29 octombrie, că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci de ţinte” şi a ucis zeci pe persoane, a doua încălcare a unui armistiţiu cu...
#Israel, #proteste, #ultraortodocsi, #Ierusalim , #Israel
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele. Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor
  2. Rusia a folosit de mai multe ori o rachetă interzisă, capabilă să transporte focoase nucleare, împotriva Ucrainei: ”Demonstrează disprețul dictatorului Putin față de SUA”
  3. Incident la un exerciţiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală. Ce decizie a luat în doar câteva secunde
  4. 200.000 de bărbați ultraortodocși au blocat intrarea în Ierusalim în semn de protest față de serviciul militar obligatoriu VIDEO
  5. Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
  6. "Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci
  7. Oraș descoperit sub pământ, în Alba Iulia: Un arheolog român a dat lovitura. Construcțiile și drumurile sunt de pe vremea Daciei Romane VIDEO
  8. Teoria că trăim într-un „Matrix”, demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
  9. La doi ani de la deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius, dictatorul Lukașenko susține că Roman Protasevici nu era opozant, ci lucra sub acoperire pentru serviciile secrete
  10. Donald Trump a înțeles că China nu e chiar așa ușor de îngenuncheat. ”S-a instalat un nou Război Rece” ANALIZĂ