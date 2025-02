Cum a supraviețuit un ostatic israelian în vârstă de 85 de ani, eliberat de Hamas după 15 luni de captivitate. Condițiile inumane în care a fost ținut FOTO/VIDEO

Când a fost ţinut ostatic de Hamas timp de 15 luni în Gaza, Gadi Moses, în vârstă de 80 de ani, a mâncat în general o bucată de pâine şi o măslină de două ori pe zi, a povestit nepoata sa Efrat Machikawa, potrivit BBC.

Nepoata bătrânului spune că nu are idee cum acesta a reușit să supraviețuiască.

"Nu am idee cum a supravieţuit”, spune ea. "A slăbit atât de mult".

Bărbatului i se dădea un bol mic cu apă pentru a se spăla la fiecare cinci zile şi trebuia să solicite să folosească toaleta, a explicat ea. Era mutat frecvent şi era de cele mai multe ori singur, Machikawa precizând că "singurătatea este o altă formă de tortură".

Bătrânul calcula probleme de matematică în minte pentru a se distrage şi mergea până la 11 kilometri pe zi într-o cameră, măsurând distanţa, a adăugat ea.

"Chiar şi în cele mai întunecate momente, el ştia cum să se redreseze cumva", a spus ea. "Speranţa de a se reuni cu familia şi grija pentru noi erau cea mai mare putere, singura hrană pe care o avea pentru sufletul său."

Gadi este unul dintre cei 18 ostatici eliberaţi până acum în acest an ca parte a unui acord de încetare a focului între Israel şi Hamas, în schimbul a 583 de prizonieri palestinieni.

Încetarea focului urmăreşte să pună capăt celor 15 luni de război din Gaza, după ce Hamas a atacat Israelul la 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane şi luând 251 ca ostatici.

Campania militară de ripostă a Israelului a dus la moartea a peste 47.000 de oameni în Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii condus de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

