Un americano-israelian va da o recompensă oricui ajută la eliberarea unui ostatic al Hamas. Ce sumă oferă acesta

Robby Berman, un americano-israelian cu domiciliul în Tel Aviv, a anunţat la postul american Fox News că oferă suma de un milion de shekeli (250.000 de dolari) oricui ajută la eliberarea unui ostatic din Fâșia Gaza.

Anunțul vine în contextul unei îngrijorări tot mai mari cu privire la soarta unor zeci de ostatici răpiţi din Fâşia Gaza şi înaintea ultimatumului Israelului de evacuarea a jumătate din populaţia Fâşiei Gaza în vederea unei ofensive terestre, relatează BFMTV.

”Poate că asta nu va schimba nimic, poate că nimeni nu va da informaţii, dar dacă există 1% şanse ca asta să salveze viaţa cuiva, credeţi-mă că asta mă va face fericit”, declară el postului francez.

I just made my offer for one million shekel to any Palestinian in Gaza that helps save an Israeli hostage on French BFM TV. It is France's most-watched news channel with 10 million daily viewers, and has a market share in France that is greater than any equivalent news channel…