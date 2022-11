Mai multe persoane au fost rănite în urma unei explozii într-o zonă aglomerată din centrul Istanbulului, potrivit rapoartelor presei locale.

UPDATE 4:55 Guvernatorul Ali Yerlikaya a anunţat că în urma exploziei au murit patru oameni şi au fost răniţi 38, conform primelor date.

Știrea inițială

Cel puțin 11 oameni au fost răniți în explozie, care a fost surprinsă în videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare.

Autoritățile turce nu au confirmat încă cauza exploziei sau numărul de răniți.

Serviciile de urgență au fost văzute grăbindu-se în zona Taksim a orașului.

Ali Yerlikaya, guvernatorul Istanbulului, a declarat că explozia a avut loc în jurul orei locale 16:20 (13:20 GMT) pe strada Istiklal. El a spus că există atât „morți, cât și răniți” într-o postare pe Twitter, fără a oferi mai multe detalii.

🇹🇷 — BREAKING: Explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/0fyFLeYwkn