Explozii puternice la Istanbul. Trei mașini au sărit în aer, într-un cartier central al orașului VIDEO

În această seară, marți, 15 noiembrie, trei mașini au explodat în Istanbul, în cartierul Fatih al orașului.

Potrivit agenției de presă Mynet, vehiculele au explodat pe strada Kocamustafa Pasa și apoi flăcările s-au extins la altele parcate în apropiere.

Flăcările au fost stinse de către echipajele de pompieri care au fost dislocate pentru a rezolva incidentul.

În acest moment, nu există nicio informație că ar fi fost implicate dispozitive explozive, nici cu privire la cauza exploziilor, dar incidentul de astăzi urmează unui atac cu bombă ce a avut loc duminica trecută, 13 noiembrie, care a ucis șase persoane.

🇹🇷⚡Explosions were heard in the Fatih district of Istanbul, three cars were engulfed in flames, the details of what happened are being clarified, Mynet reports.