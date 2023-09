Amenințarea lui Vassaras pentru Istvan Kovacs: ”Va dispărea din arbitraj”. Stenograma discuției cu VAR-ul de la CFR - Petrolul

Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a făcut analiza video a unor decizii luate de arbitri în partide din ultimele trei runde ale Superligii. FRF prezintă, miercuri, mai multe situaţii, dar şi discuţia pe care Istvan Kovacs, arbitru la centru, şi Horia Mladenovici, arbitru VAR, au avut-o în minutul 49 al partidei CFR – Petrolul.

La meciul respectiv, Kovacs reia jocul după ce din camera VAR i se spune că au fost analizate toate cele trei faze, două în careul CFR-ului, o posibilă jucare a mingii cu mâna şi un posibil fault, şi una în careul Petrolului, o posibilă jucare a mingii cu mâna.

Dialogul dintre Mladenovici şi Kovacs:

Horia Mladenovici: Check complete pentru ambele faze şi în careul CFR-ului şi la Petrolul, am verificat posibil penalti şi posibil penalti aici. Îi vine în picior jucătorului Petrolului, fund de fapt şi în partea cealaltă îi vine în piept jucătorului de la CFR.

Istvan Kovacs: Ok, ce înseamnă picior, fund, nu am înţeles asta.

Horia Mladenovici: Am vrut să zic zona coapsei dar am...

Istvan Kovacs: Vorbeşte, Horia, că nu am înţeles

Horia Mladenovici: Am vrut să zic în zona coapsei, spre fund acolo, lateral, ai înţeles?

Istvan Kovacs: Nu, nu. La faza când a cerut penalti ce se întâmplă?

Horia Mladenovici: Deci, când a cerut penalti CFR-ul, mingea îi vine jucătorului de la Petrolul în zona şoldului inferior.

Istvan Kovacs: Ai verificat?

Horia Mladenovici: Am verificat, în partea cealaltă am verificat şi posibil henţ şi posibil fault.

Istvan Kovacs: La Petrolul, pentru Petrolul.

Horia Mladenovici: Da, da.

Istvan Kovacs: Ok, pot să reiau jocul?

Horia Mladenovici: Poţi să reiei jocul.

Preşedintele CCA, Kyros Vassaras, a transmis şi un mesaj public.

"Trebuie să acceptăm că arbitrii nu sunt roboţi. Da, greşeli se fac şi în arbitraj. Este uman, trebuie să fim înţelegători. Vă spun sincer că suntem în aceeaşi tabără, cu toţii ne dorim binele fotbalului românesc şi, implicit, binele arbitrajului românesc. Lucrurile nu sunt perfecte nici din punct de vedere al infrastructurii, nici din punct de vedere al numărului de arbitri cu care trebuie să lucrăm. Este o provocare în fiecare etapă să facem delegările. Nu caut scuze, ştiu că sunt aici pentru a găsi soluţii, dar vreau să ştiţi care sunt provocările noastre.

Nu există sistem, nu există direcţii trasate, tot ce ne dorim este un arbitraj corect, în fiecare meci. Greşelile se fac chiar şi la cel mai înalt nivel. Dacă sunt necesare scuze, le pot oferi. Dar nu ar rezolva nimic. Este important ca erorile să fie cât mai puţine pentru că este evident că nu pot fi eliminate complet.

Constat că în prezent are loc un atac asupra CCA şi a unor arbitri. Vă rog să încetaţi! Nu mai inventaţi episoade false la întâlnirile online ale arbitrilor, nu mai inventaţi discuţii din camera VAR. Vă asigur că dacă un arbitru încalcă protocolul VAR, în sensul că va refuza să meargă să vadă faza pe monitor, deşi acest lucru s-ar impune, va dispărea din arbitraj. Aici vorbim de toleranţă zero! Am încredere deplină în arbitrii noştri şi un sentiment puternic că nu vor face niciodată asta.

Am decis să publicăm dialogul original dintre arbitrul de centru şi arbitrul VAR la meciul CFR – Petrolul. Am spus că nu vom face asta, dar nu putem fi impasibili la un dialog inventat prin citirea buzelor! Este extrem de insultător pentru imaginea arbitrajului românesc! Ascultând întregul dialog, veţi înţelege perfect şi veţi realiza că ce s-a scris în acel articol a fost fals. Care este motivul pentru care au loc aceste atacuri? Cine vrea să creeze un mediu haotic? Cu ce scop? Încetaţi cu ştirile despre prietenii inventate şi păreri neatribuite, oferite în modul “anonim”. Am văzut recent declaraţiile unui presupus fost arbitru care acum este observator de arbitri, iar în propriile declaraţii susţine că nu cunoaşte protocolul VAR, dar crede că ar fi trebuit urmată o aşa-zisă procedură. Îl rog pe jurnalistul care a vorbit cu el, dacă a avut loc acest dialog, să-mi comunice numele acelui observator pentru că nu are ce căuta în corpul observatorilor, atât timp cât nu cunoaşte protocolul.

Există o încercare de a pune presiune asupra arbitrajului, vă rog să încetaţi! Nu mai faceţi asta pentru că nu va funcţiona! Cred sincer în integritatea tuturor arbitrilor. La orice semn că lucrurile nu stau aşa, voi tăia în carne vie! Arbitrajul românesc este pe un drum bun, avem arbitri în cele mai prestigioase competiţii, şi nu voi lăsa pe nimeni să păteze imaginea arbitrajului românesc!

VAR nu ia decizii pentru arbitri, ar ucide fotbalul, care nu este un joc pe calculator. Arbitrul din teren ia întotdeauna decizia, chiar şi după ce vede faza la monitor! Eroarea umană a existat, există şi va exista întotdeauna în arbitraj! Tot ce putem face este să încercăm ca ea să fie cât mai puţin prezentă”.