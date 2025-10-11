Delegarea lui Istvan Kovacs a produs stupoare: ”UEFA șochează cu arbitrul român”

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului UEFA.

La acest meci, considerat de "risc ridicat", arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost delegat Horațiu Feșnic.

Arbitru video a fost desemnat Bastian Dankert, iar arbitru asistent video va fi Pascal Muller, ambii din Germania.

Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) și Andorra (0). Serbia are un meci mai puțin disputat.

Publicația albaneză newsport.al a scris că ”Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din România, țara care urăște Kosovo”.

Albanezii se tem că Istvan Kovacs va fi tentat să ajute Serbia. Titlul articolului este: ”UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia – Albania”.

