Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal.

Arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Marcel Bîrsan.

Arbitru video a fost delegat germanul Bastian Dankert, iar arbitru asistent video a fost nominalizat elvețianul Fedayi San.

Pentru Kovacs este al treilea meci din actualul sezon de Champions League, după ce a arbitrat partidele Olympiakos Pireu - FC Pafos (0-0) și Villarreal - Juventus (2-2).

”Acest lucru ar putea fi considerat o veste proastă pentru Liverpool, întrucât arbitrul român a condus și prima manșă a optimilor de finală dintre cele două echipe, în sezonul 2022/23, meci încheiat cu victoria Madridului, 5-2”, notează liverpool.com.

