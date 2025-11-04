Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 09:10
304 citiri
Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”
Istvan Kovacs FOTO X @RMadridFrance_

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal.

Arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Marcel Bîrsan.

Arbitru video a fost delegat germanul Bastian Dankert, iar arbitru asistent video a fost nominalizat elvețianul Fedayi San.

Pentru Kovacs este al treilea meci din actualul sezon de Champions League, după ce a arbitrat partidele Olympiakos Pireu - FC Pafos (0-0) și Villarreal - Juventus (2-2).

”Acest lucru ar putea fi considerat o veste proastă pentru Liverpool, întrucât arbitrul român a condus și prima manșă a optimilor de finală dintre cele două echipe, în sezonul 2022/23, meci încheiat cu victoria Madridului, 5-2”, notează liverpool.com.

Reacție după ce Istvan Kovacs a primit un meci de 5 stele în Liga Campionilor: ”Să nu uităm și de Burleanu”
Reacție după ce Istvan Kovacs a primit un meci de 5 stele în Liga Campionilor: ”Să nu uităm și de Burleanu”
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal. Centralul...
”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
YouTuber-ul Jake Paul a decis să anuleze meciul împotriva boxerului Gervonta Davis, programat pentru 14 noiembrie la Miami, din cauza acuzaţiilor de violenţă domestică aduse acestuia. Un...
#Istvan Kovacs, #Liga Campionilor, #meci, #liverpool, #Real Madrid , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
  2. Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”
  3. Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”
  4. "Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
  5. Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
  6. Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
  7. Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
  8. Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"
  9. Ce tragedie! Antrenorul de 44 de ani a murit pe marginea terenului, în timp ce își conducea echipa
  10. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament