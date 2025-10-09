Istvan Kovacs, pus la grea încercare de UEFA. Românul va conduce o bătălie de ”risc ridicat”

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:24
301 citiri
Istvan Kovacs, pus la grea încercare de UEFA. Românul va conduce o bătălie de ”risc ridicat”
Istvan Kovacs FOTO X @RMadridFrance_

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului UEFA.

La acest meci, considerat de ''risc ridicat'', arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost delegat Horațiu Feșnic.

Arbitru video a fost desemnat Bastian Dankert, iar arbitru asistent video va fi Pascal Muller, ambii din Germania.

Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) și Andorra (0). Serbia are un meci mai puțin disputat.

Motivul pentru care meciul România - Moldova va intra în istorie. Unde se poate vedea la TV
Motivul pentru care meciul România - Moldova va intra în istorie. Unde se poate vedea la TV
Arena Naţională va fi, joi, de la ora 21.00, gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova. Meciul amical...
Un judecător din Albania a fost împușcat mortal în timpul procesului. Alte două persoane au fost rănite VIDEO
Un judecător din Albania a fost împușcat mortal în timpul procesului. Alte două persoane au fost rănite VIDEO
Un judecător albanez, Astrit Kalaja, de la Curtea de Apel din Tirana, a fost împușcat în timpul unei audieri în incinta tribunalului, ucigașul fiind chiar bărbatul căruia îi punea...
#Istvan Kovacs, #arbitru, #batalie, #Serbia, #albania, #UEFA , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Istvan Kovacs, pus la grea încercare de UEFA. Românul va conduce o bătălie de ”risc ridicat”
  2. Desființat de Mircea Lucescu, portarul naționalei a mai primit o veste șoc
  3. ”Exagerează arătându-ne iubitele”. Nemulțumirea piloților din Formula 1
  4. Retragere anunțată de Irina Begu: ”După ce am reflectat o perioadă...”
  5. Furia unui fost mare internațional, la 45 de ani: ”Nu știu cât mai am de trăit”
  6. Florin Prunea, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: ”Bă, fratele meu, să aducă un popă! Vere, faceți ceva...”
  7. Vestea proastă primită de Cristi Chivu din America, în legătură cu vedeta echipei
  8. Meciul Argentinei a fost mutat din ”zona de război” decretată de Donald Trump
  9. Motivul pentru care meciul România - Moldova va intra în istorie. Unde se poate vedea la TV
  10. Una dintre cele mai admirate jucătoare s-a despărțit de iubit și vrea să profite de statutul de burlăciță: ”Ar trebui să scoată bani serioși”