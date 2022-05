Istvan Kovacs, criticat de olandezi după finala Conference League câștigată de AS Roma

Arne Slot, antreorul echipei Feyenoord, l-a criticat pe centralul Istvan Kovacs, după finala Conference League, disputată şi pierdută, miercuri, la Tirana, în faţa formaţiei AS Roma.

"Ştii că va fi greu împotriva unei echipe italiene atunci când primeşti un gol încă de la început, dar va fi şi mai greu împotriva unei echipe a lui Mourinho. În plus, nu a fost nici măcar suficient timp suplimentar acordat.

Au fost atât de multe înlocuiri şi intervenţii VAR, încât habar nu am cum de au fost doar cinci minute de timp adiţional. Staff-ul Romei a fost în preajma celui de-al patrulea oficial aproape tot meciul, şi-a făcut treaba. Poate că ar fi trebuit să fac mai mult şi să-mi exprim frustrările", a declarat el.

"În ceea ce priveşte meciul, am avut câteva momente bune. Ne-am descurcat mai bine în a doua repriză în comparaţie cu prima, dar nu a fost deloc uşor. Roma a marcat la singura ei ocazie de gol, ceea ce reprezintă un punct forte. Am făcut tot ce am putut, dar nu a fost suficient. Este o mare dezamăgire, ne-ar fi plăcut să le oferim fanilor noştri un trofeu", a continuat el.

AS Roma a câştigat prima ediţie a Conference League, după ce a învins în finală, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam.

Finala a fost condusă de o brigadă română, formată din Istvan Kovacs (central), Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene (asistenţi). Elveţianul Sandro Scharer a fost arbitru de rezervă.

