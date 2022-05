Istvan Kovacs, ridicat în slăvi după finala Conference League: "O stea se naște!"

Arbitrul român Istvan Kovacs și asistenții Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene au avut o prestație apreciată în finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord.

La final, ei au fost premiați de președintele UEFA, Aleksandr Ceferin.

Christina Unkel, arbitru american, a scris pe Twitter: "Vreți să vedeți un atlet? Deschideți televizorul pe Roma-Feyenoord, finala Conference League, și priviți cum Istvan Kovacs nu doar că ține pasul cu Tammy Abraham în sprint, dar îi lasă în urmă pe ceilalți atacanți ai Romei. Se antrenează mai bine decât jucătorii".

Iar pagina de Facebook Referees Abroad, dedicată arbitrilor, a spus: "Ce meci a făcut Istvan Kovacs! O stea se naște".

Want to see an #athlete. Turn on the #RomaFeyenoord now on @paramountplus for #UECLfinal & see #Referee István Kovács not only keep up with Tammy Abraham on a full sprint but blow past the other #Roma forwards. Train harder than the players. #UECL #UEFA #thirdteam pic.twitter.com/fh29jb47eJ