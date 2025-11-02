Reacție după ce Istvan Kovacs a primit un meci de 5 stele în Liga Campionilor: ”Să nu uităm și de Burleanu”

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal.

Centralul va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial este Marcel Bîrsan.

Vestea anunțată de UEFA a fost comentată de antrenorul Marius Șumudică, acesta subliniind și rolul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, în promovarea arbitrilor români.

”Bravo lui, felicitări! Fotbalul românesc are numai de câștigat. Aici se dovedește nu doar valoarea lui Istvan Kovacs, ci și a acestui om pe care toată lumea l-a călcat în picioare, Kyros Vassaras. Să nu uităm și de Burleanu.

Nu s-a întâmplat niciodată și nu se mai întâmplă vreodată această ascensiune a arbitrilor sau a unor oameni din fotbal dacă nu exista Răzvan Burleanu. Cred că de două ori am dat mâna cu dânsul, dar îmi dau seama că tot ce se întâmplă, se întâmplă sub mantaua acestui om. E foarte puternic, și-a făcut treaba cu prisosință pentru fotbalul românesc. Bravo, Burleanu! Bravo, Vassaras! Bravo, Istvan Kovacs!

Să ajungi să arbitrezi la nivelul acesta… Mai scoatem și noi capul în lume, mai vorbește lumea de România. Indiferent cum se prezintă Istvan Kovacs în campionatul României…. Să ajungi la nivelul acesta este ceva imens”, a declarat Marius Șumudică, conform Fanatik.ro.

