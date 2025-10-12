Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a condus cel mai dificil meci al zilei, cel disputat la Leskovac, în grupa K, între Serbia şi Albania. Conştienţi că tensiunile enorme acumulate pot escalada, organizatorii au luat măsuri de siguranţă fără precedent şi situaţia a rămas relativ calmă.

Suporterii sârbi au scandat lozinci naţionaliste, iar autorul golului care a decis învingătoarea, albanezul Rey Manaj, a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe, imediat după reuşita din minutul 45+1.

Istvan Kovacs i-a acordat cartonaşul galben, dar suporterii gazdelor au replicat scandând „Moarte tuturor albanezilor”. În cele din urmă Albania s-a impus cu 1-0 şi este a doua în grupa K, cu 11 puncte, după Anglia, care are 15 puncte. Serbia se află pe locul al treilea, cu 7 puncte.

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a condus cel mai dificil meci al zilei, cel disputat la Leskovac, în grupa K, între Serbia şi Albania. Conştienţi că tensiunile enorme acumulate pot escalada, organizatorii au luat măsuri de siguranţă fără precedent şi situaţia a rămas relativ calmă. Suporterii sârbi au scandat lozinci naţionaliste, iar autorul golului care a decis învingătoarea, albanezul Rey Manaj, a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe, imediat după reuşita din minutul 45+1. Istvan Kovacs i-a acordat cartonaşul galben, dar suporterii gazdelor au replicat scandând „Moarte tuturor albanezilor”. În cele din urmă Albania s-a impus cu 1-0 şi este a doua în grupa K, cu 11 puncte, după Anglia, care are 15 puncte. Serbia se află pe locul al treilea, cu 7 puncte.

Ads

Victoria Albaniei a fost sărbătorită și la Priștina, în Kosovo

BREAKING - #Kosovo capital Pristina full with honking cars after Albania's historic win against Serbia. #SrbAlb pic.twitter.com/FTUsoyc8H1 — Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) October 11, 2025

Rezultate înregistrate sâmbătă, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Evenimente

13 octombrie - Oraşul meu acasă şi la birou (ediţia a IV-a)

Grupa E: Spania – Georgia 2-0 (Pino 24, Oyarzabal 64);

Grupăa E: Bulgaria – Turcia 1-6 (R. Kirilov 13 / Arda Guler 11, Popov 49 autogol, Kenan Yildiz 51, 56, Zeki Celik 65, Kahveci 90+3);

Ads

Grupa F: Ungaria – Armenia 2-0 (D. Lukacs 56, Gruber 90+4);

Grupa F: Portugalia – Irlanda 1-0 (Ruben Neves 90+1);

Grupa I: Estonia – Italia 1-3 (Sappinen 76 / Kean 5, Retegui 38, Esposito 74);

Grupa I: Norvegia – Israel 5-0 (Khalaili 18 autogol Haaland 27, 63, 72, Nachmias 28 autogol);

Grupa K: Letonia – Andorra 2-2 (Zelenkovs 41, Gutkovskis 55 penalti / San Nicolas 33, Olivera 78);

Grupa K: Serbia – Albania 0-1 (Manaj 45+1).

Grupa E: Spania – Georgia 2-0 (Pino 24, Oyarzabal 64);

Grupăa E: Bulgaria – Turcia 1-6 (R. Kirilov 13 / Arda Guler 11, Popov 49 autogol, Kenan Yildiz 51, 56, Zeki Celik 65, Kahveci 90+3);

Grupa F: Ungaria – Armenia 2-0 (D. Lukacs 56, Gruber 90+4);

Grupa F: Portugalia – Irlanda 1-0 (Ruben Neves 90+1);

Grupa I: Estonia – Italia 1-3 (Sappinen 76 / Kean 5, Retegui 38, Esposito 74);

Grupa I: Norvegia – Israel 5-0 (Khalaili 18 autogol Haaland 27, 63, 72, Nachmias 28 autogol);

Grupa K: Letonia – Andorra 2-2 (Zelenkovs 41, Gutkovskis 55 penalti / San Nicolas 33, Olivera 78);

Grupa K: Serbia – Albania 0-1 (Manaj 45+1).

Ads