Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 07:40
827 citiri
Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM
Albanezul Rey Manaj a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a condus cel mai dificil meci al zilei, cel disputat la Leskovac, în grupa K, între Serbia şi Albania. Conştienţi că tensiunile enorme acumulate pot escalada, organizatorii au luat măsuri de siguranţă fără precedent şi situaţia a rămas relativ calmă.

Suporterii sârbi au scandat lozinci naţionaliste, iar autorul golului care a decis învingătoarea, albanezul Rey Manaj, a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe, imediat după reuşita din minutul 45+1.

Istvan Kovacs i-a acordat cartonaşul galben, dar suporterii gazdelor au replicat scandând „Moarte tuturor albanezilor”. În cele din urmă Albania s-a impus cu 1-0 şi este a doua în grupa K, cu 11 puncte, după Anglia, care are 15 puncte. Serbia se află pe locul al treilea, cu 7 puncte.

Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a condus cel mai dificil meci al zilei, cel disputat la Leskovac, în grupa K, între Serbia şi Albania. Conştienţi că tensiunile enorme acumulate pot escalada, organizatorii au luat măsuri de siguranţă fără precedent şi situaţia a rămas relativ calmă. Suporterii sârbi au scandat lozinci naţionaliste, iar autorul golului care a decis învingătoarea, albanezul Rey Manaj, a răspuns făcând semnul vulturului albanez în faţa galeriei sârbe, imediat după reuşita din minutul 45+1. Istvan Kovacs i-a acordat cartonaşul galben, dar suporterii gazdelor au replicat scandând „Moarte tuturor albanezilor”. În cele din urmă Albania s-a impus cu 1-0 şi este a doua în grupa K, cu 11 puncte, după Anglia, care are 15 puncte. Serbia se află pe locul al treilea, cu 7 puncte.

Victoria Albaniei a fost sărbătorită și la Priștina, în Kosovo

Rezultate înregistrate sâmbătă, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Evenimente

13 octombrie - Oraşul meu acasă şi la birou (ediţia a IV-a)

Grupa E: Spania – Georgia 2-0 (Pino 24, Oyarzabal 64);

Grupăa E: Bulgaria – Turcia 1-6 (R. Kirilov 13 / Arda Guler 11, Popov 49 autogol, Kenan Yildiz 51, 56, Zeki Celik 65, Kahveci 90+3);

Grupa F: Ungaria – Armenia 2-0 (D. Lukacs 56, Gruber 90+4);

Grupa F: Portugalia – Irlanda 1-0 (Ruben Neves 90+1);

Grupa I: Estonia – Italia 1-3 (Sappinen 76 / Kean 5, Retegui 38, Esposito 74);

Grupa I: Norvegia – Israel 5-0 (Khalaili 18 autogol Haaland 27, 63, 72, Nachmias 28 autogol);

Grupa K: Letonia – Andorra 2-2 (Zelenkovs 41, Gutkovskis 55 penalti / San Nicolas 33, Olivera 78);

Grupa K: Serbia – Albania 0-1 (Manaj 45+1).

Grupa E: Spania – Georgia 2-0 (Pino 24, Oyarzabal 64);

Grupăa E: Bulgaria – Turcia 1-6 (R. Kirilov 13 / Arda Guler 11, Popov 49 autogol, Kenan Yildiz 51, 56, Zeki Celik 65, Kahveci 90+3);

Grupa F: Ungaria – Armenia 2-0 (D. Lukacs 56, Gruber 90+4);

Grupa F: Portugalia – Irlanda 1-0 (Ruben Neves 90+1);

Grupa I: Estonia – Italia 1-3 (Sappinen 76 / Kean 5, Retegui 38, Esposito 74);

Grupa I: Norvegia – Israel 5-0 (Khalaili 18 autogol Haaland 27, 63, 72, Nachmias 28 autogol);

Grupa K: Letonia – Andorra 2-2 (Zelenkovs 41, Gutkovskis 55 penalti / San Nicolas 33, Olivera 78);

Grupa K: Serbia – Albania 0-1 (Manaj 45+1).

Delegarea lui Istvan Kovacs a produs stupoare: ”UEFA șochează cu arbitrul român”
Delegarea lui Istvan Kovacs a produs stupoare: ”UEFA șochează cu arbitrul român”
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor...
Istvan Kovacs, pus la grea încercare de UEFA. Românul va conduce o bătălie de ”risc ridicat”
Istvan Kovacs, pus la grea încercare de UEFA. Românul va conduce o bătălie de ”risc ridicat”
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor...
#Istvan Kovacs, #Serbia, #albania, #preliminarii cm 2026 , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Zeci de "poze private" cu Diletta Leotta, publicate pe internet! "Cel mai greu moment din viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
  2. Victorie uriașă pentru antrenorul român: e aproape de calificare la Cupa Mondială
  3. Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
  4. Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM
  5. Urmașii lui Lucescu. Cine ar putea veni la naționala dacă selecționerul demisionează ANALIZĂ
  6. Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului
  7. Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro
  8. „Cu Bîrligea, zero, n-ai nicio șansă”. Atacantul FCSB-ului, făcut praf înainte de meciul cu Austria
  9. Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO
  10. Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo