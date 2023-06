Visul lui Istvan Kovacs s-a terminat. Ce a decis UEFA în urmă cu puțin timp

UEFA a decis, vineri, menţinerea lui Szymon Marciniak în brigada de arbitri pentru finala Ligii Campionilor. Marciniak va conduce la centru meciul Manchester City – Inter, în 10 iunie, la Istanbul.

Din brigadă face parte şi Istvan Kovacs, care va fi arbitru de rezervă și care era favorit să-l înlocuiască pe acesta.

“UEFA este dedicată promovării unui mediu de fotbal incluziv, respectuos şi fair-play şi are o atitudine fermă împotriva urii, discriminării şi intoleranţei. Ne reiterăm angajamentul de a promova unitatea, respectul şi fair-play-ul în cadrul jocului frumos”, precizează forul continental.

Forul a menţionat că a investigat acuzaţiile privind participarea lui Szymon Marciniak la un eveniment organizat la Katowice în data de 29 mai. “Respingem fără echivoc valorile promovate de un grup legat de această conferinţă. Ieri, ne-am angajat să culegem toate informaţiile relevante şi am cerut clarificări urgente cu privire la această chestiune. După ce am efectuat o analiză amănunţită, am primit o declaraţie de la domnul Marciniak în care îşi exprimă cele mai profunde scuze şi oferă o clarificare cu privire la implicarea sa în eveniment. Considerăm că este esenţial să împărtăşim declaraţia sa pentru a răspunde preocupărilor şi a asigura transparenţa”, se arată pe site-ul UEFA, care prezintă explicaţiile lui Marciniak:

“Sper că această declaraţie va ajunge la toţi cei implicaţi, în special către persoanele care au fost pe drept alarmate şi dezamăgite de participarea mea la evenimentul „Everest” organizat la Katowice în 29 mai 2023. Vreau să-mi exprim cele mai profunde scuze pentru implicarea mea şi pentru orice prejudiciu pe care l-ar fi putut cauza.

După reflecţie şi investigaţii ulterioare, a devenit evident că am fost indus în eroare şi am fost complet neinformat cu privire la adevărata natură şi la afilierile evenimentului în cauză. Nu ştiam că era asociat cu o mişcare de extremă dreaptă poloneză. Dacă aş fi ştiut, aş fi refuzat categoric invitaţia. Este important să înţelegeţi că valorile promovate de această mişcare sunt total contrare convingerilor mele personale şi principiilor pe care mă străduiesc să le respect în viaţa mea. Regret profund orice percepţie contrară principiilor mele.

În calitate de profesionist profund dedicat jocului de fotbal, vreau să subliniez sprijinul meu neclintit pentru valorile susţinute de UEFA, în special incluziunea şi respectul pentru toţi oamenii. Aceste principii se află la baza spiritului fotbalului şi se aliniază perfect cu convingerile mele personale. Mai mult, condamn din toată inima orice formă de ură, discriminare sau intoleranţă, deoarece acestea nu au loc în sport sau în societate în ansamblu.

De asemenea, vreau să subliniez angajamentul meu pentru combaterea discriminării în fotbal. Am fost printre primii arbitri din lume, şi cu siguranţă primul din ţara mea, care au aplicat „procedura în trei paşi” ca răspuns la un incident discriminatoriu grav în timpul unui meci din Polonia.

Mergând înainte, mă angajez să fiu mai vigilent în analizarea evenimentelor şi organizaţiilor cu care mă asociez. Mă angajez să învăţ din această experienţă şi să mă asigur că astfel de probleme de judecată nu vor avea loc în viitor.

În cele din urmă, îmi exprim scuzele sincere cluburilor, jucătorilor, fanilor, colegilor, oficialilor şi organizaţiilor care îşi pun încrederea în mine. Înţeleg pe deplin că acţiunile mele au avut repercusiuni dincolo de dezamăgirea personală şi sunt pe deplin pregătit să accept orice consecinţe care rezultă din participarea mea.

Vă mulţumesc pentru înţelegere şi vă cer cu umilinţă oportunitate de a remedia situaţia şi de a vă recâştiga încrederea prin acţiunile mele viitoare”.