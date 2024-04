Xavi s-a dus direct la Istvan Kovacs. Ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Barcelona și PSG VIDEO

Antrenorul Barcelonei i-a reproșat lui Istvan Kovacs eliminarea lui Araujo din minutul 29.

Chiar și Xavi a văzut cartonașul roșu în repriza a doua, după ce a lovit furios un panou al Ligii Campionilor aflat în apropiere (minutul 57).

La finalul partidei, Xavi s-a dus direct la arbitrul român căruia i-a spus că este un dezastru: "Am avut ocazii clare, dar am fost mereu în inferioritate, pentru că în zece oameni este foarte dificil. Este păcat ca munca unui sezon să se termine din cauza unei decizii de arbitraj. Mi-ar fi plăcut să jucăm unsprezece împotriva unsprezece în fiecare minut.

Eliminarea a fost inutilă. I-am spus arbitrului că a fost foarte rău, că a fost un dezastru. A ucis meciul. Nu-mi place să vorbesc despre arbitri, dar trebuie să o spunem, nu putem să tăcem!”, a răbufnit Xavi, citat de Marca.

Thierry Henry și Jamie Carragher au fost de altă părere. "Nu sunt de acord cu Xavi", a afirmat Henry. "Cred că dacă era un fundaș de la PSG, ar fi vrut să fie eliminat", a spus Carragher.

La finalul partidei, Xavi a mers direct la Istvan Kovacs pentru a cere explicații.

Xavi after Barcelona's exit from the #UCL followed by Theirry's reaction to the Barca boss's comments 👀 pic.twitter.com/P0B3brsaAb