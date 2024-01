Apare un nou film despre Isus. Un nume mare din cinematografie îl va regiza

Martin Scorsese, care tocmai a împlinit 81 de ani, îşi pregăteşte deja următorul film. Proaspăt impresionat de succesul de critică şi de public al filmului "Killers of the Flower Moon", regizorul american intenţionează să filmeze un lungmetraj despre Iisus în următoarele luni, a anunţat el în Los Angeles Times.

Acest film, al cărui scenariu a fost deja finalizat, "va explora învăţăturile lui Hristos fără a face prozelitism", a asigurat regizorul, care adaptează o carte a autorului japonez Shūsaku Endō - care i-a inspirat anterior în 2016 "Silence" cu Andrew Garfield şi Adam Driver.

Obişnuit în ultimii ani cu frescele istorice, Martin Scorsese intenţionează să realizeze un film mai scurt, de aproximativ 1 oră şi 20 de minute, plasat în epoca contemporană. "Încerc să găsesc noi modalităţi de a face (creştinismul) mai accesibil şi de a-l detaşa de toată negativitatea asociată cu el din cauza Bisericii", a declarat Scorsese.

"În momentul de faţă, spui cuvântul "religie" şi toată lumea se revoltă pentru că este dezamăgită în atât de multe feluri. Dar asta nu înseamnă că impulsul iniţial a fost greşit", a adăugat el. "Gândiţi-vă la asta. Puteţi respinge (religia). Dar îţi poate schimba modul în care trăieşti - chiar şi respingând-o".

Martin Scorsese şi-a anunţat intenţia de a realiza acest film în luna mai a anului trecut. El a călătorit în Italia pentru a se întâlni cu Papa Francisc, a relatat Variety. Opera lui Scorsese a abordat adesea tema credinţei. În 1988 a regizat "The Last Temptation of Christ", în care rolul lui Hristos a fost interpretat de Willem Dafoe.

De atunci, regizorul a explorat această temă în filme precum "Kundun", despre Dalai Lama, şi Silence, despre preoţii iezuiţi care călătoresc în Japonia pentru a răspândi învăţăturile catolicismului.

Scorsese lucrează împreună cu Leonardo DiCaprio la o adaptare a cărţii lui David Grann, "The Wrecked of the Wager". Proiectul urmează să spună povestea unui capitol întunecat din istoria secolului al XVIII-lea: o navă militară britanică naufragiază pe o insulă pustie din Patagonia.

