Criză în IT. Câți bani a ajuns să câștige un programator: „200-300 de aplicanți pentru un singur job" VIDEO

Criza din IT prinde din ce în ce mai mult contur. Tot mai mulți specialiști în domeniu își împărtășesc experiențele nefericite, respectiv îngrijorările cu privire la viitorul industriei.

Printre IT-iștii care au rămas fără loc de muncă se numără și Sorin Vasiliu. În opinia acestuia, domeniul IT cunoaște o contracție după creșterea din perioada COVID, considerată „artificială".

„Motivele pentru care s-a redus (numărul de angajați) este efectul din pandemie, când s-au pompat bani, companiile au angajat mai mult decât aveau nevoie, doar de dragul de a angaja, s-au oferit salarii mai mari decât ar fi fost normal. Dacă domeniul IT a fost umflat artificial, acum se întâmplă o dezumflare, pentru a-l aduce la normalitate.

Într-un fel, ar trebui să ne obișnuim cu salarii mici, în cazul meu mult mai mici. Este o perioadă în care economia încetinește. Probabil că va dura un an-doi, este un ciclu, suntem în partea mai neplăcută, trebuie să ne adaptăm", a povestit Vasiliu, pe canalul său de YouTube.

Ultima fărâmă de speranță din partea IT-istului a fost distrusă la început de toamnă.

„Credeam că luna septembrie va fi o lună în care se vor mai dezgheța lucrurile și va merge treaba mai bine, vom mai prinde ceva proiecte, dar nu este cazul. Primeam multe mesaje înainte și, sincer, nu mai am vreun mesaj relevant, cu cineva care-mi propune o colaborare, în ultima săptămână. Așa ceva e super rar. Înainte, situația era cu ceea ce experimentau fetele pe Tinder. Înainte, primeam mesaje în prostie, nu aveam timp să le răspund la toate. Era un volum foarte mare. Cred că nu e nici 5% din cererile de colaborare pe care le primeam. E o perioadă nașpa", a declarat IT-istul.

Ads

Cât câștigă un IT-ist în 2024: „Ofertă cu 40% mai slabă decât ultimul contract"

Acum, cu greu își mai găsesc IT-iștii un loc de muncă. Pentru un post bun se bat de la 200 în sus. Mai mult, IT-iștii trebuie să accepte acum prestarea muncii de la birou. În plus, salariile sunt mult mai mici.

„Din ce am observat eu, media era la 200-300 de aplicanți. Eu am refuzat să mai aplic la aceste joburi. Nu cred că am șanse, iar economia e super-low, s-a transformat într-o piață a angajaților. Angajații aveau avantaj, puteau să-și negocieze. Puteai cere muncă remote, era prea mare nevoie de tine ca piața să te refuze. Acum a devenit o piață a angajatorilor. Fiind relativ puține joburi, oameni care se bat pe aceleași oportunități, acum angajatorul poate pune condiții. Din ce am observat, sunt foarte mulți care condiționează: se trece la munca hibrid, se trece la două-trei zile de lucru de la birou, ceea ce nu mi se pare cinstit. În mod cinstit, nu e voința angajatului.

Ads

Eu aș prefera să am opțiunea de a lucra mereu de acasă și biroul să fie opțional. Acum se face push-ul către prezența obligatorie la birou, s-a umblat și la salarii, am observat o scădere destul de mare a remunerației. Singura ofertă de colaborare pe care am primit-o este cu 40% mai puțin decât ce câștigam pe ultimul contract. Acel contract din pandemie, semnat atunci, a rămas pe trei ani, a fost foarte avantajos, nu am mai negociat. Nu am mai avut niciun contract care să se apropie de ceea ce am avut atunci", a mai punctat Vasiliu.

Vloggerul crede că, în următorii 1-2 ani, va trebui să se bazeze pe economii, pentru a supraviețui.

„Lucrurile nu stau bine, prieteni. Cei care ați rămas fără job, vă înțeleg și eu sunt în aceeași situație. Dar ne-am bucurat mult timp de niște beneficii super-mari, sper că v-ați făcut economii și puteți rezista o perioadă lungă. Din cum arată trecutul, ar trebui să ne așteptăm la o perioadă de 1-2 ani de încetinire gravă, cel puțin să se declare oficial recesiunea. După ce s-a declarat, lucrurile încep să-și revină, dar de la momentul declarării cred că o să mai avem probabil peste un an de îndurat, până să revină lucrurile la normal și să ne bucurăm de 'printerele' de bani", a opinat Sorin Vasiliu.

Ads