Reacția Italiei după ce patru aeronave militare ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei și Suediei

Patru aeronave militare cu însemnele Rusiei au încălcat miercuri după-amiază, 5 octombrie, spațiul aerian al Poloniei și Suediei.

Ele au fost escortate în exclava rusească Kaliningrad de avioane ale Forțele Aeriene Italiene, sub egida NATO, arată biziday.ro.

Potrivit sursei citate, incidentul se desfășoară într-un moment tensionat între Rusia și Occident.

#Scramble, nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad pic.twitter.com/xY6b3YA4YI