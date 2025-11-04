Moscova ironizează prăbușirea turnului din Roma, sub ruinele căruia e prins un român. Ambasadorul rus, convocat la Ministerul italian de Externe

Ministerul italian de Externe a anunțat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbușirea unui turn medieval din centrul Romei, relatează agenția EFE.

Convocarea ar putea avea loc marți, potrivit unor surse din MAE italian.

În urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul cu Rusia, economia Italiei se va prăbuși la fel ca turnul de la Roma, a comentat mai devreme incidentul din capitala Italiei purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Ambasadorul rus a mai fost convocat la MAE italian și în iulie, după ce Rusia i-a inclus pe președintele Italiei, Sergio Mattarella, și pe alți reprezentanți ai guvernului de la Roma pe o listă de 'exemple de comportament rusofob'.

Gestul Rusiei a venit atunci după mai multe declarații agresive ale lui Mattarella. Într-una dintre acestea, făcută în Japonia în timpul unei vizite la monumentul ridicat în memoria victimelor atacului nuclear american de la Hiroshima, președintele italian a acuzat Rusia că 'este promotoarea unei narațiuni nucleare noi și periculoase', care 'induce ideea inacceptabilă că armele nucleare pot fi transformate într-un instrument obișnuit de gestionare a conflictelor'.

Cu o lună mai devreme, președintele Sergio Mattarella, în vârstă de 84 de ani, a spus la o ceremonie la care i-a fost conferit titlul de 'doctor honoris causa' de către universitatea franceză din Marsilia că invazia rusă în Ucraina are 'trăsăturile' celui de-al Treilea Reich nazist.

Un muncitor român este în continuare prins sub dărâmături după ce părți din Torre dei Conti, un turn din apropiere de Colosseum, s-au prăbușit luni în timp ce se desfășurau lucrări de renovare. 'Încercăm să-l extragem în viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri', a explicat un purtător de cuvânt al pompierilor italieni, Luca Cari.

Un al doilea muncitor român a fost spitalizat cu răni serioase la cap, dar care nu îi pun viața în pericol, în timp ce alți doi muncitori au suferit răni minore și au refuzat internarea.

Au fost două căderi ale turnului înalt de 29 de metri, prima în jurul orei 10:30 GMT, iar următoarea la circa 90 de minute mai târziu. Turnul medieval, ridicat de Papa Inocențiu al III-lea la începutul secolului al XIII-lea, urma să fie transformat în muzeu și spațiu de conferințe și este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

