Strategia Italiei pentru a atrage turiști în zonele mai puțin populare: ”Acum sunt din nou valoroase”

Pe măsură ce traversează regiunile centrale din Italia, o veche locomotivă diesel trage după ea vagoane din anii 1930 şi 1950 prin pădurile din Parcul Naţional Majella şi Munţii Abruzzo, oferind turiştilor aflaţi la bord şansa de a vedea sate mai puţin frecventate, transmite Reuters.

De-a lungul celor peste 100 de kilometri, aşa-numitul Trans-Siberian italian trece prin defileuri, viaducte şi 58 de tuneluri.

Acesta este primul tronson din cei aproximativ 1.000 de kilometri de cale ferată care au fost redeschişi în cadrul unui proiect demarat de Fondazione FS, o entitate care face parte din compania naţională de cale ferată Ferrovie dello Stato (FS).

Proiectul "Trasee atemporale" îi duce pe turişti în zonele uitate ale Italiei, oferind o alternativă la traseele supraaglomerate şi turismul de masă din marile oraşe.

"Aceste linii de tren au trecut prin diferite ere, au transportat soldaţi spre front, vaci la păşune şi, din greşeală, au fost considerate neproductive în ani 1960 şi 70, dar acum sunt din nou valoroase", a spus Luigi Cantamessa, cel care conduce Fondazione FS.

Inspirat de călătoriile cu trenul din Elveţia, proiectul transportă acum 45.000 de turişti pe an de-a lungul a 13 linii. Fondazione FS se aşteaptă ca alte două noi linii să fie deschise în 2026, ambele în regiunea Sicilia.

"Ceea ce odată erau considerate ramuri uscate ale reţelei feroviare din Italia, s-a dovedit că dau din nou muguri", a adăugat Cantamessa.

"Oamenii sunt obişnuiţi cu oraşe şi locuri, cum este Florenţa, pe care toată lumea le ştie...dar sunt şi alte zone care trebuie descoperite. Acesta este genul de turism adecvat care nu strică autenticitatea locurilor", spune Norma Pagiotti, o tânără de 28 de ani din Florenţa care călătoreşte cu trenul de epocă împreună cu două prietene.

În condiţiile în care numărul turiştilor revine la nivelul de dinainte de pandemie, destinaţiile turistice populare din Europa, inclusiv Veneţia, au introdus măsuri destinate să limiteze numărul de vizitatori, de teama supra-aglomerării.

"Trenul îmi aduce aminte de copilărie, am o nostalgie faţă de lucrurile din trecut, când lucrurile erau mai simple", spune Caterina Quaranta, din Tarnto, sudul Italiei, în timp ce stă pe băncile de lemn ale trenului de epocă.

Aceste călătorii atrag italieni şi străini, foarte multe familii şi copiii, tineri care vor să coboare la un moment dat pe traseu pentru a face drumeţii dar şi vârstnici "care au mult timp liber la dispoziţie", explică ghidul local Laura Colaprete.

După ce urcă până la o altitudine de aproape 1.000 de metri, Trans-Siberianul italian face prima oprire la Palena, o localitate care datează din perioada medievală, amplasată în vârful unui deal, de unde vizitatorii au o vedere spectaculoasă asupra unui parc naţional. Muzica tradiţională îi însoţeşte pe cei care coboară din tren, care sunt aşteptaţi la gara cu delicatese gastronomice locale şi produse realizate de meşteşugarii locali.

Un studiu realizat de Universitatea Bocconi din Milano estimează că pentru fiecare euro cheltuit de pasageri pe bilete, care costă între 30 şi 70 de euro, alţi trei euro sunt cheltuiţi pentru mâncare, cazare, tururi şi suveniruri. Asta ajută la susţinerea economică a satelor care mult timp au suferit un declin demografic din cauza reducerii natalităţii şi migraţiei tinerilor spre marile oraşe.

