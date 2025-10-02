Avertisment de călătorie în Italia: Greve și proteste în toată țara. Care sunt cele mai afectate orașe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avertizat cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra unor proteste şi greve la nivel naţional în perioada 2-4 octombrie 2025. Acţiunile vizează marile oraşe italiene, în special capitala Roma şi alte două destinaţii populare.

Anunţul MAE vizează în special Roma, Milano şi Napoli şi este valabil inclusiv sâmbătă, 4 octombrie. Circulaţia rutieră şi transportul public, inclusiv cel feroviar, vor fi perturbate, fiind posibile întârzieri, modificări de program sau chiar anulări ale curselor mijloacelor de transport în comun.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele aglomerate şi în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor al Italiei:

https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi pentru detalii suplimentare.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

