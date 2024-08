Cum a scăpat de închisoarea din România „avocatul Casanova”. „Am treabă, îmi țin în funcțiune inima”. Ce face Caius Iiescu în Italia

Caius Iliescu, consilierul juridic condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj, poreclit „avocatul Casanova”, este dat în urmărire internațională, potrivit Poliției Române. Cu toate acestea, în timp ce polițiștii îl caută „în toată lumea”, Caius Iliescu spune direct ce face și unde se află. Mai mult decât atât, el susține că la domiciliul actual, cel din Italia, nu i-a fost comunicată nicio decizie privind condamnarea sa. Prin urmare, nu se consideră „fugar”.

„Eu nu sunt, nici "fugar", nici "maratonist". Nu am primit, procedural, nicio citație, nicio comunicare, a vreunui document, înscris, cu referința la procedurile penale, din cauza 19417/3/2017, care ar fi trebuit să fie comunicate, la domiciliul meu, declarat în instanță, din Italia, Bologna, pentru care am depus în ședință publică, prin avocat, cartea de identitate italiană a subsemnatului. Eu am „treabă" până în 20 august 2024, în Clinica de Cardiologie Sant Orsola Malpeghi din Italia, unde îmi țin în funcțiune inima, din anul 2019, inimă pe care mi-au măcelărit-o, satrapii unui sistem judiciar criminal din România, cu complicii lor, martori mincinoși, avocați ipocriți și lacomi, false victime, tot felul de psihopați, frustrați, lacomi, ca să se înfrunte și ei din munca mea”, menționează Caius Iliescu, pe Facebook, în timp ce pe site-ul Poliției Române figurează „urmărit internațional”.

Ploaie de acuzații la adresa magistraților care l-au anchetat. Nici presa nu scapă de furia avocatului „Casanova”. „Spectacolul va continua”

Tot pe pagina sa de Facebook, Caius Iliescu a lansat mai multe acuzații la adresa unor magistrați, cei care l-au anchetat. ”Avocatul Casanova” este foc și pară pe presa din România, deoarece nu ar fi relatat cazul său în mod imparțial. Redăm doar un fragment din „pledoaria” lui Caius Iliescu de pe Facebook.

„În postarea următoare acesteia, pe aceeași pagină Facebook, voi face publice, înregistrări, audio, video, cu toți subiecții din cauza 19417/3/ 2017, de la Tribunalul București, de la Curtea de Apel București și dosarul, în care s-a încropit un fel de rechizitoriu, de către ăia doi procurori, menționați anterior, Ruxandra Ionescu, (rea, urâțică și frustrată femeie!) și procuror Țârlea Adrean, "gestapovistul vasal". Chiar dacă vor construi un "Alcatraz", aceste derapaje din sistemul judiciar românesc, doar pentru mine și dacă m-ar "vârî" acolo, „spectacolul" va continua, cu Ionescu, Conea, avocații lor, "îngerii" lor, cum se dă în stambă Ionescu Bogdana, mințind, prin presa din România care, ori a decăzut drastic profesional ori este manipulată, șpăguită”, susține Caius Iliescu.

Până la momentul redactării acestei informații, Poliția Română nu a comunicat de ce l-a căutat la domiciliul din Sectorul 4 București, având în vedere că în instanță a fost depusă dovada că locuiește în Italia.

De unde i se „trage” porecla „avocatul Casanova”. Ce spune psihologul despre atragerea unor parteneri „abuzivi”

Cazul lui Caius Iliescu a fost prezentat pe larg de Ziare.com, așa cum apare în documentele juridice. Inițial, a fost cercetat pentru determinarea sinuciderii fostei sale partenere de viață, avocată. Ea s-a aruncat de la etajul 15 al unui bloc, a supraviețuit, însă, s-a ales cu multiple probleme medicale. La baza gestului său ar fi fost loviturile, injuriile, presiunea psihică la care ar fi fost supusă de Caius Iliescu, în anul 2017.

După șapte ani, a rămas valabilă o singură faptă penală imputată celui poreclit „avocatul Casanova”: șantajul. În august 2023, Tribunalul București a decis să-l achite pentru infracțiunea de determinare a sinuciderii, în cazul fostei sale partenere. În schimb, are sechestru pe bunuri și trebuie să-i achite victimei daune morale în valoare de 300.000 de euro și suma de 167. 957 de lei, reprezentând cheltuieli medicale, dar și bani pe care și i-ar fi însușit de la concubina sa prin constrângere.

Caius Iliescu a fost un nume „curtat” în politica locală din Călărași, deoarece afișa un nivel de trai ridicat și avea un discurs public „articulat”. A fost, pentru scurt timp, consilierul parlamentarului Vasile Nedelcu (UNPR). În ceea ce privește relațiile personale, din referatul procurorilor reiese că alegea femei vulnerabile emoțional, pentru a le putea manipula. Media l-a numit, generic, „avocatul Casanova” (n. red. nu este membru al niciunui Barou) tocmai datorită stilului de a-și „cuceri” victimele.

Pe de altă parte, înclinația spre un partener toxic, abuziv, la modul general, poate avea rădăcini vechi, chiar din copilărie, spune Alina Oprea, psihoterapeut, pentru Ziare.com.

„Victimele acestea, care cad în plasa unor bărbați abuzivi, mai ales după vârsta 35 de ani, ascund, de fapt, o traumă emoțională, din copilărie. Lipsa afecțiunii unui părinte sau poate trag după ele chiar urma unor abuzuri fizice, emoționale. De regulă, creierul are tendința să aleagă cu ce s-a obișnuit. Dacă ești obișnuită cu bătaia de mică din partea tatălui și nu faci terapie, nu este exclus să te îndrepți spre parteneri agresivi. În cazul agresorilor, la fel. Ei pot imita, la rândul lor, comportamentele toxice din primii ani de viață. Din victime se transformă în agresori, mai ales în rândul bărbaților. Terapia poate fi individuală, dar și de cuplu, în cazurile în care se dorește menținerea unei relații afective sănătoase”, a subliniat sursa citată, pentru Ziare.com.

Caius Iliescu ar fi fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” doar pentru o zi, deoarece i-ar fi convins pe medici că are un comportament normal, notează gândul.ro.

