O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați

O clădire din apropierea orașului italian Verona s-a prăbușit în timpul unei operațiuni a poliției. Victimele includ 3 carabinieri și 13 polițiști și soldați răniți în timp ce încercau să evacueze cele 3 persoane din casă. Explozia a avut loc la ora 3:15, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie, iar autoritățile din Italia spun că a fost provocată chiar de locatari.

În clădirea de două etaje locuiau doi frați și o soră, toți cu vârsta de peste 60 de ani, care se pare că au umplut podul cu gaze din butelii, apoi detonarea a avut loc la deschiderea ușii de las intreare, spune poliția italiană.

Explozia care a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 polițiști și soldați a avut loc în localitatea Castel D'Azzano din regiunea Verona. Explozia a avut loc în timp ce aceștia încercau să evacueze locatarii, scrie corriere.it.

Incidentul vine la doar un an după ce proprietarii au încercat în mod similar să evite evacuarea de pe proprietate. În octombrie 2024, cei trei au umplut casa cu gaze, însă autoritățile i-au convins să renunțe la plan, iar clădirea a fost aerisită.

Doi dintre locatari, frate și soră, au fost reținuți de polițiștii italieni, în schimb ce al treilea frate a reușit să fugă de la locul exploziei.

„A fost o operațiune a poliției. Când au intrat în clădire, martorii au semnalat mirosul de gaze și, după doar câteva secunde, a avut loc explozia”, a declarat ministrul italian al Afacerilor Interne, Matteo Piantedosi. El a confirmat și că polițiștii și carabinierii executau un mandat de percheziție domiciliară în momentul exploziei.

