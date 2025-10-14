O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 09:44
749 citiri
O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați
Explozie și casă prăbușită în Italia. 3 carabinieri morți, alți 13 răniți FOTO /rainews.it

O clădire din apropierea orașului italian Verona s-a prăbușit în timpul unei operațiuni a poliției. Victimele includ 3 carabinieri și 13 polițiști și soldați răniți în timp ce încercau să evacueze cele 3 persoane din casă. Explozia a avut loc la ora 3:15, în noaptea de luni spre marți, 14 octombrie, iar autoritățile din Italia spun că a fost provocată chiar de locatari.

În clădirea de două etaje locuiau doi frați și o soră, toți cu vârsta de peste 60 de ani, care se pare că au umplut podul cu gaze din butelii, apoi detonarea a avut loc la deschiderea ușii de las intreare, spune poliția italiană.

Explozia care a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 polițiști și soldați a avut loc în localitatea Castel D'Azzano din regiunea Verona. Explozia a avut loc în timp ce aceștia încercau să evacueze locatarii, scrie corriere.it.

Incidentul vine la doar un an după ce proprietarii au încercat în mod similar să evite evacuarea de pe proprietate. În octombrie 2024, cei trei au umplut casa cu gaze, însă autoritățile i-au convins să renunțe la plan, iar clădirea a fost aerisită.

Doi dintre locatari, frate și soră, au fost reținuți de polițiștii italieni, în schimb ce al treilea frate a reușit să fugă de la locul exploziei.

„A fost o operațiune a poliției. Când au intrat în clădire, martorii au semnalat mirosul de gaze și, după doar câteva secunde, a avut loc explozia”, a declarat ministrul italian al Afacerilor Interne, Matteo Piantedosi. El a confirmat și că polițiștii și carabinierii executau un mandat de percheziție domiciliară în momentul exploziei.

Madonna di Campiglio, stațiunea italiană care spune „ajunge” turiștilor. Dolomiții, victimă a propriei popularități
Madonna di Campiglio, stațiunea italiană care spune „ajunge” turiștilor. Dolomiții, victimă a propriei popularități
Madonna di Campiglio, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Italia, se pregătește să facă un gest neobișnuit pentru o destinație turistică: să spună „nu” vizitatorilor....
Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului
Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului
Echipa naţională a Norvegiei a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Într-un meci...
#Italia, #carabinieri, #explozie gaze, #mandat perchezitie, #politie Italia , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai "ciudat" invitat la acordul de incetare a focului in Fasia Gaza. E nedespartit de Donald Trump
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou val de aer polar vine peste România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
  2. Mandatul Laurei Codruța Kovesi expiră anul viitor. Cine ar putea veni în locul „Zeiței anticorupție” la șefia Parchetului European
  3. Primăria Capitalei vrea să interzică mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat în orele de vârf. "Traficul s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent"
  4. O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați
  5. Concluzia unui român care descoperă cât de mult s-a schimbat țara în doar zece ani: "Acum orice tânăr care lucrează în facultate își permite un city break în străinătate"
  6. Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional
  7. Șoferul care a ucis o mamă și a rănit grav copilul său aflat în cărucior a fost reținut. Se lăuda pe TikTok cu pasiunea pentru mașini și viteză
  8. Casa Albă îl laudă pe Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. „Marele nostru Președinte al Păcii” FOTO/VIDEO
  9. Un fost ministru al Sănătății cere măsuri împotriva Flaviei Grosan, pentru o schemă de tratament COVID-19, cu care se laudă. “Înseamnă risc direct de spitalizare sau deces”
  10. Sărbătoarea Sfintei Parascheva. Tradiții și obiceiuri de 14 octombrie