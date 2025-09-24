Condițiile impuse de Italia pentru recunoașterea Palestinei. „Ar trebui să ne stabilim prioritățile”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:46
113 citiri
Condițiile impuse de Italia pentru recunoașterea Palestinei. „Ar trebui să ne stabilim prioritățile”
Șefa guvernului italian Giorgia Meloni Foto: X/@GiorgiaMeloni

Italia ar putea recunoaște un stat palestinian doar cu condiția ca toți ostaticii israelieni să fie eliberați și Hamas să fie exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți, 23 septembrie, premierul italian Giorgia Meloni, transmite The Jerusalem Post.

Meloni e de părere că presiunea internațională ar trebui să fie mai mare asupra Hamas.

"Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim prioritățile corecte", a declarat Meloni reporterilor, anunțând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moțiune cu privire la această chestiune.

Vorbind de la New York, unde a zburat pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internațională ar trebui să fie asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că a început războiul și îi blochează sfârșitul prin refuzul de a preda ostatici.

Meloni conduce un guvern de dreapta care a fost unul dintre cei mai puternici aliați ai Israelului în Uniunea Europeană și a refuzat să urmeze alte națiuni G7, cum ar fi Marea Britanie, Canada și Franța, în recunoașterea statalității palestiniene în această lună.

Anterior, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut altor țări să recunoască un stat palestinian, după astfel de mișcări ale puterilor occidentale, cerând o încetare a focului cât mai curând posibil în Gaza.

„Mor oameni nevinovați”

"Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovați", a declarat Erdogan într-un discurs adresat UNGA, adăugând că "echipajul genocidului" trebuie tras la răspundere.

Ce spune Trump

Pe de altă parte, președintele SUA, Donald Trump, a respins mișcările aliaților de a susține un stat palestinian în mijlocul ultimei ofensive a Israelului în Gaza.

"Recompensele ar fi prea mari pentru teroriștii Hamas, pentru atrocitățile lor", a afirmat el, repetând apelul său pentru întoarcerea ostaticilor luați de grupul terorist.

