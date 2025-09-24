Condițiile impuse de Italia pentru recunoașterea Palestinei. „Ar trebui să ne stabilim prioritățile”

Italia ar putea recunoaște un stat palestinian doar cu condiția ca toți ostaticii israelieni să fie eliberați și Hamas să fie exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți, 23 septembrie, premierul italian Giorgia Meloni, transmite The Jerusalem Post.

Meloni e de părere că presiunea internațională ar trebui să fie mai mare asupra Hamas.

"Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim prioritățile corecte", a declarat Meloni reporterilor, anunțând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moțiune cu privire la această chestiune.

Vorbind de la New York, unde a zburat pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internațională ar trebui să fie asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că a început războiul și îi blochează sfârșitul prin refuzul de a preda ostatici.

Meloni conduce un guvern de dreapta care a fost unul dintre cei mai puternici aliați ai Israelului în Uniunea Europeană și a refuzat să urmeze alte națiuni G7, cum ar fi Marea Britanie, Canada și Franța, în recunoașterea statalității palestiniene în această lună.

Ads

Anterior, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut altor țări să recunoască un stat palestinian, după astfel de mișcări ale puterilor occidentale, cerând o încetare a focului cât mai curând posibil în Gaza.

„Mor oameni nevinovați”

"Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovați", a declarat Erdogan într-un discurs adresat UNGA, adăugând că "echipajul genocidului" trebuie tras la răspundere.

Ce spune Trump

Pe de altă parte, președintele SUA, Donald Trump, a respins mișcările aliaților de a susține un stat palestinian în mijlocul ultimei ofensive a Israelului în Gaza.

"Recompensele ar fi prea mari pentru teroriștii Hamas, pentru atrocitățile lor", a afirmat el, repetând apelul său pentru întoarcerea ostaticilor luați de grupul terorist.

Ads