Lupta pentru supraviețuire demografică. O regiune italiană oferă până la 20.000 de euro celor interesați să o repopuleze

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 14:58
399 citiri
Lupta pentru supraviețuire demografică. O regiune italiană oferă până la 20.000 de euro celor interesați să o repopuleze
Satul Ollolai, una dintre localitățile din Sardinia care vor să atragă tineri FOTO: Facebook./chiesaollolai

Depopularea este o realitate atât de puternică în unele zone ale Europei, încât nici măcar stimulentele de tip „case la 1 euro” nu mai funcționează. O regiune din Italia luptă pentru supraviețuirea demografică. Într-o localitate din Sardinia în care nu s-a mai născut niciun copil de 10 ani, autoritățile oferă chiar și 20.000 de euro tinerilor interesați să se mute aici și să întemeieze o familie.

Insula Sardinia de pe coasta Italiei are o populație de 1,57 milioane de locuitori în 2025, față de 1,64 milioane în urmă cu trei decenii, iar cele mai amenințate cu dispariția sunt satele îndepărtate de cele două centre urbane ale insulei.

Rata fertilității în Sardinia este de numai 0,91 copii, sub media Italiei de 1,18 copii per femeie, deja una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

„Ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani”, a spus Maria Anna Camedda, primarul din Baradili, cel mai mic sat al insulei, cu doar 76 de locuitori, citată de Politico.

Dincolo de oferte de case la 1 euro, oferite de unele municipalități ca Ollolai, unde este datoria noului proprietar să o renoveze și să se mute în localitate, autoritățile locale din Sardinia au anunțat tot felul de stimulente pentru a opri ritmul de depopulare. Acestea includ:

până la 15.000 de euro pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe

20.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri locale

ajutor lunar de 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru fiecare următor, plătit până la împlinirea vârstei de 5 ani.

Doar 52.000 de străini s-au stabilit în Sardinia, adică 3,3% din populația insulei, iar mulți dintre ei sunt din România și Ucraina.

Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul
Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul
Doi italieni s-au căsătorit în anul 2009 în Sicilia, Italia, dar după un an, când cei doi au decis să divorțeze, au descoperit că preotul a uitat să le înregistreze căsătoria și că...
Țara unde plătești amendă de 3.000 de euro dacă pornești căldura mai devreme decât e stabilit prin lege. Temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale
Țara unde plătești amendă de 3.000 de euro dacă pornești căldura mai devreme decât e stabilit prin lege. Temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale
Odată cu sosirea toamnei și a primelor zile reci, italienii trebuie să respecte datele și limitele de temperatură stabilite pentru fiecare zonă climatică, pentru a evita sancțiuni...
#Italia, #depopulare, #Sardinia, #romani Italia, #case gratis Italia , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi24.ro
EXCLUSIV Traian Basescu: Anularea alegerilor a fost o afacere damboviteana. Nu ma convinge nimeni ca Georgescu e omul rusilor
DigiSport.ro
Daduse in "darul bauturii", dar a fost salvat de Gigi Becali. Acum s-a aflat totul: "Era terminat, distrus!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lupta pentru supraviețuire demografică. O regiune italiană oferă până la 20.000 de euro celor interesați să o repopuleze
  2. Noi informații despre clădirea Ministerului Economiei pe care o asociație o închiria ilegal pe zeci de mii de euro. Anunțul lui Radu Miruță despre chiriași
  3. Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul
  4. O nouă moarte suspectă la Moscova. Fostul director al editurii "Pravda" a căzut de la etajul 14
  5. Dmitri Medvedev, declarații de o nesimțire rară la adresa europenilor, inclusiv românilor. „Niște animale proaste. Simt sfârșitul lor apropiat și agonizant”
  6. Țara europeană care reduce viteza la 80 km/h pe autostradă. Limitarea va fi introdusă în anii următori pentru 2.200 de km
  7. Sărbătoare mare la Iași. Pelerinii stau deja la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva
  8. Polițist bătut în timpul unei intervenții. Un adolescent de 17 ani i-a dat cu o sticlă în cap, iar o femeie de 21 a spart luneta mașinii de poliție
  9. Cum a reușit un șofer să primească 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. "Am încremenit. Cutia poștală era plină"
  10. Turist luat la bătaie la piscina unui hotel. Unul dintre agresori a murit. „Ne-a ruinat vacanța”