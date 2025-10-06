Lupta pentru supraviețuire demografică. O regiune italiană oferă până la 20.000 de euro celor interesați să o repopuleze

Satul Ollolai, una dintre localitățile din Sardinia care vor să atragă tineri FOTO: Facebook./chiesaollolai

Depopularea este o realitate atât de puternică în unele zone ale Europei, încât nici măcar stimulentele de tip „case la 1 euro” nu mai funcționează. O regiune din Italia luptă pentru supraviețuirea demografică. Într-o localitate din Sardinia în care nu s-a mai născut niciun copil de 10 ani, autoritățile oferă chiar și 20.000 de euro tinerilor interesați să se mute aici și să întemeieze o familie.

Insula Sardinia de pe coasta Italiei are o populație de 1,57 milioane de locuitori în 2025, față de 1,64 milioane în urmă cu trei decenii, iar cele mai amenințate cu dispariția sunt satele îndepărtate de cele două centre urbane ale insulei.

Rata fertilității în Sardinia este de numai 0,91 copii, sub media Italiei de 1,18 copii per femeie, deja una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

„Ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani”, a spus Maria Anna Camedda, primarul din Baradili, cel mai mic sat al insulei, cu doar 76 de locuitori, citată de Politico.

Dincolo de oferte de case la 1 euro, oferite de unele municipalități ca Ollolai, unde este datoria noului proprietar să o renoveze și să se mute în localitate, autoritățile locale din Sardinia au anunțat tot felul de stimulente pentru a opri ritmul de depopulare. Acestea includ:

până la 15.000 de euro pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe

20.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri locale

ajutor lunar de 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru fiecare următor, plătit până la împlinirea vârstei de 5 ani.

Doar 52.000 de străini s-au stabilit în Sardinia, adică 3,3% din populația insulei, iar mulți dintre ei sunt din România și Ucraina.

