Unde se duc italienii în vacanță? 10 locuri secrete pe care puțini turiști le știu FOTO

Italia este o țară europeană care atrage anual circa 50 de milioane de turiști din întreaga lume, Roma, Milano și Veneția fiind printre cele mai populare atracții.

Totuși, turiștii tind să se îndrepte către locuri foarte populare, pe când italienii care aleg să își petreacă vacanțele în țara lor fug de cele aglomerate și se îndreaptă către locuri pe care puțini străini le știu.

Destinații de vis din Italia pe care puțini turiști le știu

Camogli, Liguria

De la satele de pescari colorate din Cinque Terre până la elegantul Portofino, Liguria, atrage de mult timp turiștii. Totuși, dacă vă aventurați la vest de Portofino, veți descoperi un sat de pescari cu totul special, fără magazine ale unor designeri renumiți sau iahturi ale miliardarilor.

Dreamy Camogli are case viu colorate și o plajă perfectă pentru surf, unde italienii se retrag adesea la sfârșitul săptămânii. Puteți face o plimbare în golf, unde găsiți multe restaurante și baruri cu prețuri accesibile, iar sus, pe stânci, este o superbă catedrală în stil baroc. De asemenea, puteți merge pe jos sau cu feribotul până la San Fruttuoso, unde veți descoperi o mănăstire din secolul al X-lea, potrivit The Guardian.

Good evening my friends! Camogli, Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/CmHjtZ7L3C — Brad (@Brad_M11_11) January 9, 2021

Camogli a wonderful town at night in Liguria. Italy 🇮🇹💚❤️🧡 pic.twitter.com/fOi3dCFRVX — Thierry Gauthier (@gauthie74757302) October 12, 2021

Good afternoon all. Picture is of Camogli, Liguria, Italy. pic.twitter.com/HQ2tGoKyRA — Barry J Lavender 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇦 (@BarryJohnLaven1) April 14, 2021

Santa Maria di Castellabate, Salerno, Campania

Plajele din Santa Maria di Castellabate sunt locul în care cu greu veți auzi altă limbă în afară de italiană. O destinație liniștită, perfectă pentru vacanțele în familie. Puteți face o plimbare, seara, în jurul Pieței Lucia, este un tărâm al înghețatei, iar spectacolele pentru copii sunt la ordinea zilei. Puteți lenevi la soare, pe plajă, sau vă puteți plimba pe dealul Castellabate, toate acestea fără aglomerația clasică a destinațiilor turistice.

Santa maria di castellabate, a fairy-tale location. Have a destination wedding in the most charming country in the world. Where else would you go? pic.twitter.com/8eVwfc7zpq — Mercato Centrale (@Mercatoae) October 16, 2018

Lake Orta

Lacul Orta, de lângă Maggiore, oferă trasee superbe pentru pasionații de drumeții și un oraș medieval conservat pe malul lacului în Orta San Giulio. Bucurați-vă de priveliștile frumoase ale lacului din Santa Maria Assunta din secolul al XV-lea, explorați aleile pietruite înguste, relaxați-vă în piața mărginită de cafenele, apoi mergeți cu feribotul către insula San Giulio.

Mica insulă din mijlocul lacului are grădini secrete gata să fie descoperite și luate la pas.

The peaceful island of San Giulio, Lake Orta. Italy 💝❤️🌸🧡 pic.twitter.com/sHSaM3FtYu — RiaDiana (@RiaDian24802045) January 22, 2022

L’Aquila, Abruzzo

Amplasat într-o vale înconjurată de vârfurile lanțurilor muntoase Gran Sasso și Velino Sirente, L'Aquila este locul ideal pentru a explora regiunea Abruzzo.

Are numeroase piețe și biserici în stil baroc, iar Piazza del Duomo este mărginită de cafenele și restaurante care servesc preparate din bucătăria regională. De asemenea, există și cluburi de noapte animate. L’Aquila oferă, de asemenea, acces ușor la traseele pentru drumeții ciclism ale spectaculosului Parco Nazionale del Gran Sasso.

Magnificent landscape of Barrea lake at sunrise, Province of l'Aquila in Italy 🇮🇹💚❤️💙💛 pic.twitter.com/cAAgEvqxnp — Thierry Gauthier (@gauthie74757302) January 17, 2022

The Castle of Rocca Calascio is a mountaintop fortress in the Province of L'Aquila, Abruzzo, Italy. At an elevation 4,790 ft, the castle is built of stone and masonry. pic.twitter.com/AucA0Rv5RD — Tracy Hogan (@HoganSOG) April 30, 2022

Asolo, Veneto

Poetul Robert Browning a locuit aici, la fel și exploratorul Freya Stark. Acest oraș idilic amplasat pe deal dezvăluie esența Italiei: străzi înguste cu magazine ce vând produse tradiționale, vânzători de cărți, plus priveliști care îți taie răsuflarea. Puteți face o plimbare printr-o livadă de măslini și cu siguranță veți bea cel mai bun prosecco.

Lagoon Island, Veneția

Dacă vă copleșește aglomerația Veneției, evadați în Lido și petreceți un weekend cu bicicleta pe insulele învecinate până la Chioggia, mărginită de lagună. Nu numai că vederile sunt fantastice, dar aveți șansa de a explora insule mai puțin cunoscute, cum ar fi Malamocco. Bucurați-vă de aleile liniștite și de casele pescarilor, apoi opriți-vă pentru spaghete cu crab pe terasa pontonului.

The island of Burano is the most beautiful island of the lagoon of Venice Italy pic.twitter.com/VcZ26P6Oqq — Thierry Gauthier (@gauthie74757302) December 7, 2019

Burano island in the Venetian Lagoon of northern Italy, makes you feel like you are in an oil painting #travel pic.twitter.com/mmPwRXnonW — sobore (@sobore) February 5, 2017

Urbino, Marche

În ciuda faptului că este locul de naștere al lui Rafael, Urbino rămâne relativ nedescoperit, la fel ca marea parte a regiunii Marche.

Atmosfera este studențească, plină de viață, există restaurante grozave și baruri animate. Puteți urca pe străzile abrupte și pietruite până la cetatea Rocca pentru a vedea peisajul rural din jur, intrați în Palazzo Ducale și nu ratați Casa Natale di Raffaello pentru o perspectivă asupra copilăriei artistului. După aceea, aventurați-vă mai departe în orașele fortificate rafinate Montegridolfo, Gradara, San Leo și Pennabilli.

Urbino Italy By Turi Galbraith pic.twitter.com/wesCAsPG4s — PicPublic (@PicPublic) April 2, 2020

In a month I will be studying at the University of Urbino in Italy and it’s so unreal. ✨✨✨ pic.twitter.com/CkV2MaETYu — dmelizo (@dathanelizondo) December 11, 2019

Salina, Insulele Eoliene, Sicilia

Dintre cele șapte insule din lanțul vulcanic eolian al Siciliei, Salina este probabil cea mai spectaculoasă. Vârfurile sale gemene umbresc câmpia centrală a Valdichiesei, iar vița de vie pentru vinul dulce de Malvasia crește aici din abundență, alături de capere. Salcâmii înconjoară drumul către Pollara, satul de pescari în care a fost filmat Il Postino. Puteți merge cu feribotul către alte insule și puteți face drumeții către Monte Fossa delle Felici pentru a vedea de sus întreg arhipelagul.

Santa Maria di Leuca, Puglia

În vârful cel mai sudic al peninsulei Salento, unde Marea Adriatică se unește cu Marea Ionică, Santa Maria di Leuca este extrem de populară în rândul italienilor, dar totuși rămâne în afara radarului turiștilor.

Are o mulțime de clădiri văruite în alb și vile în stil Art Nouveau ce culminează cu o bazilică romană impresionantă, amplasată deasupra portului. Mergeți pe drumurile antice sau cu barca pe coasta plină de peșteri, savurați fructe de mare fabuloase și vizitați plajele ideale pentru familii.

Meet #Puglia:the easternmost region in Italy. It extends from the Fortore River in the northwest to Cape Santa Maria di Leuca at the tip of the Salentine Peninsula and it is bordered by two seas, the Ionian and Adriatic, with the longest coastline in the country. pic.twitter.com/5j7pnYAMdD — MEDUSA Project (@MEDUSA_Tourism) February 17, 2020

Castiglione della Pescaia, Toscana

Pe jumătate un oraș pe deal, pe jumătate un sat de pescari, Castiglione della Pescaia este esența Toscanei pure. Această bijuterie a unui oraș de coastă, cu casele sale cu obloane verzi și străzile abrupte din piatră înclinată spre un port mic, simbolizează regiunea mai puțin cunoscută a Toscanei.

După ce ați explorat orașul, alăturați-vă localnicilor pe animata Via Camaiori, unde Aperolul se bea încă de la primele ore ale dimineții. Apoi vizitați rezervația naturală Diaccia Botrona, sau urcați pe vârful dealului Massa Marittima.

Perched on a spur of Monte Petriccio the medieval town Castiglione della Pescaia is protected by remarkable walls with plenty of towers, gates and a 15th-century castle. #Tuscany #Italy #Travel pic.twitter.com/lOArT1sKRs — amrofficialphoto (@amrofficialph) July 6, 2020

Day 258 Thursday, 16th September 2021, Miles walked: 7.81, Miles completed: 1080.03 Steps to date: 2,402,389 Virtual destination reached: Castiglione della Pescaia, Tuscany, Italy What3words///sensational.defending.bitty. pic.twitter.com/BOa1rPloCq — Walking on air (@PaulFibrosis) September 16, 2021

