A fost găsit cadavrul lui „Bill Gates al Marii Britanii”. Imagini cu ultimele momente ale yahtului de lux scufundat după o furtună violentă VIDEO

Cadavrele lui Mike Lynch, cel supranumit „Bill Gates al Marii Britanii”, şi al fiicei sale, Hannah, au fost găsite la bordul iahtului The Bayesian care s-a scufundat luni dimineaţă, 19 august, în largul coastelor Siciliei, a transmis miercuri, 21 august, Reuters, care citează publicaţia britanică The Daily Telegraph.

Iahtul de 56 de metri lungime, proprietate a soţiei omului de afaceri britanic Mike Lynch, avea la bord 22 de persoane şi se afla la ancoră în afara portului Porticello, din apropiere de Palermo, când s-a răsturnat în condiţiile unei furtuni deosebit de puternice.

Echipele de salvare căutau şase persoane dispărute - omul de afaceri britanic Mike Lynch, 59 de ani şi pe fiica sa de 18 ani, Jonathan Bloomer, preşedinte al băncii Morgan Stanley International şi soţia sa, precum şi avocatul Chris Morvillo din cadrul firmei internaţionale de avocatură Clifford Chance, împreună cu soţia sa.

Cinsprezece persoane au reuşit să părăsească iahtul înainte ca acesta să se răstoarne, iar corpul unui persoane care a murit a fost recuperat rapid.

În cursul zilei de miercuri, 21 august, au fost recuperate cel puţin 4 cadavre din interiorul ambarcațiunii aflate la adâncimea de 49 de metri.

Ziarul britanic Independent a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu momentul în care furtuna scufundă iahtul de lux Bayesian al miliardarului Mike Lynch. Catargul înalt al ambarcațiunii poate fi văzut în imaginile postate pe X, apoi acesta dispare.

CCTV captures £30m Bayesian superyacht sinking "in 60 seconds" off #Sicily coast during storm

6 missing, including British tech tycoon Mike Lynch, his daughter & Morgan Stanley boss

Yacht struck by waterspout at 5am Monday. Rescue efforts hampered by depth & debris 🙏 pic.twitter.com/NKhRg4md0z