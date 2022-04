Italia și Franța își redeschid ambasadele din Kiev. Cum au marcat momentul cele două țări

Italia și Franța au luat decizia de redeschidere a ambasadelor din Kiev. Anunțul a fost făcut pe Twitter.

„Tricolorul se întoarce la Kiev”, a anunțat Italia, care a redeschis ambasada „pentru a rămâne aproape de instituțiile ucrainene, pentru a ajuta compatrioții, pentru a consolida sprijinul pentru dialog și pentru a promova soluții care pun capăt ostilităților și promovează pacea”.

Il tricolore🇮🇹torna a Kiev. Amb Zazo e la sua squadra riaprono l'Ambasciata d'Italia nella capitale per rimanere vicini alle istituzioni ucraine, assistere i connazionali, rafforzare il sostegno al dialogo e favorire soluzioni che pongano fine alle ostilità e promuovano la pace. pic.twitter.com/L1gLhFqs1E

La rândul său, Franța a postat imagini de la redeschidera ambasadei din Kiev.

The Embassy of #France returns to #Kyiv. pic.twitter.com/JHgexgxThC