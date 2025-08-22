Zeci de mii de bărbați împărtășeau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup de Facebook. „Un alt exemplu de violenţă digitală”

Compania Meta a anunțat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbații împărtășeau fotografii intime cu soțiile lor, fără știrea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităților, provocând un val de indignare publică - un caz ce amintește întrucâtva de dosarul Pelicot din Franța, unde un soț racola pe internet bărbați pentru a se culca cu soția lui, pe care o seda.

Grupul de Facebook din Italia, numit „Mia Moglie”, care înseamnă „Soția mea”, a fost creat în 2019 fără restricții de aderare pentru utilizatori, ajungând la 32.000 de membri în acest an și împărtășind sute de fotografii și comentarii sexiste.

Scandalul a scos la iveală încă o dată prejudecățile profunde care există între sexe în Italia, unde femeile sunt principalele victime ale urii online, care vizează în special aspectul lor fizic și unde feminicidul rămâne o mare problemă, în ciuda faptului că au fost schimbate legi în urma protestelor de stradă după câteva cazuri care au șocat opinia publică.

Guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni se confruntă cu o presiune crescândă din partea parlamentarilor din opoziție. Roberta Mori, de la Partidul Democrat, a declarat că acesta nu este un incident izolat, ci „un alt exemplu de violență digitală structurală înrădăcinată în aceeași cultură patriarhală a dominației” întâlnită în Franța în cazul Gisèle Pelicot, care a fost violată ani de zile de soțul ei și de prietenii acestuia racolați pe internet în timp ce femeia era sedată.

Bianca Bellucci, activistă pentru drepturile femeilor, a declarat că acest caz este „cea de-a n-a manifestare a unei societăți patriarhale care tratează femeile ca obiecte de posesie și schimb”.

Meta, într-o situație dificilă

Meta a declarat miercuri că a închis grupul pentru încălcarea politicilor sale privind exploatarea sexuală a adulților. „Nu permitem conținut care amenință sau promovează violența sexuală, agresiunea sexuală sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a asigurat compania.

Influencerul feminist Carolina Capria a denunțat public grupul Mia Moglie marți, într-o postare pe Instagram care a devenit rapid virală, determinând alți utilizatori să raporteze grupul de Facebook autorităților. Capria a declarat pentru Financial Times (FT) că bărbații care postează imagini cu corpurile partenerelor lor fără consimțământul acestora constituie un „viol în grup virtual”.

Poliția Poștală din Italia, autoritatea de aplicare a legii în domeniul digital care se ocupă de astfel de cazuri, a primit aproximativ 2.800 de plângeri, dintre care unele proveneau de la presupuse victime, a declarat agenția joi, pentru FT. „Am primit un număr incredibil de mare de plângeri, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum”, a declarat Barbara Strappato, director adjunct al Poliției Poștale.

Autoritățile italiene au declarat că nu știu exact de cât timp bărbații foloseau aplicația pentru a schimba imagini explicite. Dar faptul că grupul a rămas activ timp de șase ani, în ciuda interdicției explicite a Meta în privința imaginilor cu caracter sexual, ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a aplica regulile.

La începutul acestui an, Meta a relaxat unele dintre politicile sale de moderare a conținutului pentru a calma administrația Trump, în ciuda apelurilor grupurilor pentru drepturile civile de a supraveghea mai atent conținutul.

Consecințe juridice

Marisa Marraffino, avocată specializată în cazuri penale online, a declarat că membrii grupului Mia Moglie care au distribuit fotografii intime sau le-au comentat ar putea fi acuzați penal și pedepsiți cu până la șase ani de închisoare. Printre potențialele infracțiuni se numără distribuirea ilegală de imagini intime – sau „pornografie de răzbunare” –, încălcarea vieții private, calomnie agravată și pornografie infantilă, a spus Marraffino.

Conform legislației italiene, femeile au la dispoziție șase luni pentru a depune plângere împotriva potențialilor autori ai pornografiei de răzbunare, a spus ea, adăugând că acest lucru „poate duce la un proces de amploare care să implice mii de familii”.

