Capii mafiei italiene se plâng de noua generație de recruți. Calitate „mizerabilă” și „lipsă de legături”

Capii mafiei din Sicilia au fost surprinși pe interceptări telefonice lamentându-se de calitatea „mizerabilă” a noilor recruți, într-o perioadă în care aproape 150 de mafioți au fost arestați în urma unor raiduri matinale coordonate de 1.200 de ofițeri de poliție.

Liderii Cosa Nostra, temută mafie siciliană, i-au comparat pe noii membri cu cei ai vechii gărzi, evocând chiar exemplul celebrului film „Nașul” din 1972, cu Marlon Brando în rolul patriarhului siciliano-american Don Corleone.

„Calitatea în ziua de azi e scăzută, un nivel mizerabil,” a spus Giancarlo Romano, un cap al mafiei, într-o conversație interceptată.

„Dacă te uiți la Nașul, legăturile pe care le avea… era foarte influent din cauza puterii pe care o construise la nivel politic. Dar noi – ce putem face? Suntem cu genunchii la pământ, băieți. Ne închipuim că facem afaceri, dar în zilele astea sunt alții care o fac. Când eram noi numărul unu, acum sunt alții… suntem doar țigani,” a continuat el. Ba chiar i-a spus unui tânăr recrut: „Ar trebui să mergi la școală – așa vei cunoaște medici, avocați, oamenii care conduc Italia și Europa.”

Poreclele capilor mafiei

Interceptările telefonice au dezvăluit și poreclele prin care capii mafiei fac referire unii la alții, de la „Spiderman” și „Robert De Niro” până la „Ursul” și „Nepotul”.

În cadrul unei vaste operațiuni, 1.200 de ofițeri ai Carabinierilor au desfășurat raiduri în capitala Siciliei, Palermo.

Au fost emise mandate de arestare pentru 183 de persoane, dintre care 36 erau deja în detenție. Aceștia sunt acuzați de o gamă largă de infracțiuni, inclusiv tentativă de omor, șantaj, trafic de droguri, dețineri ilegale de arme și asociație mafiotă.

Cosa Nostra este de multă vreme acuzată de colectarea „pizzo”, taxa de protecție cerută de la oamenii de afaceri.

Lovitură pentru „la cupola”

Procurorii au declarat că raidurile au reprezentat o lovitură majoră împotriva încercărilor liderilor Cosa Nostra de a reconstrui și reorganiza „la cupola” — o comisie mafiotă centrală care mediază între clanuri rivale și rezolvă disputele.

Acțiunile concertate și valurile de arestări din ultimii ani au slăbit Cosa Nostra, care a devenit faimoasă în anii 1990 pentru utilizarea mașinilor capcană în asasinarea a două judecătoare antimafia.

Membrii mafiei au fost arestați în ciuda utilizării telefoanelor mobile criptate pentru a comunica între ei.

Chiar și din închisori mafioții au reușit să își continue afacerea datorită telefoanelor mobile introduse ilegal. Unul dintre capii mafiei încarcerați a fost capabil să urmărească lovirea unui subordonat pe telefonul său mobil, printr-o legătură video.

Mulți dintre cei arestați erau presupuși „nași” care fuseseră eliberați recent, după ce ispășiseră pedepse lungi. Convorbirile lor au fost interceptate de microfoane ascunse și camere de supraveghere montate în casele și mașinile lor de către agenții de poliție.

Într-o conversație, doi lideri mafioți discutau despre sosirea unui transport de droguri în portul Gioia Tauro, din Calabria, sugerând că mafia siciliană ar putea coopera cu „Ndrangheta, omoloaga său calabrez.

„Ndrangheta” face miliarde din importul de cocaină din America de Sud către Europa și se presupune că a depășit Cosa Nostra în putere și avere.

Însă Cosa Nostra încearcă să își construiască afacerea de trafic de droguri, a declarat procurorul-șef din Palermo, Maurizio de Lucia.

Clanurile mafiote au cumpărat arme de pe dark web și le folosesc pentru a impune taxe de protecție asupra unor zone întregi ale orașului.

„Investigațiile care au dus la arestările de marți demonstrează că organizația criminală Cosa Nostra este vie și prezentă și comunică prin canale de comunicare complet noi. Face afaceri și încearcă să-și reconstruiască armata,” a declarat procurorul într-o conferință de presă.

„Statul este încă mai puternic decât mafia“

Giovanni Melillo, procuror-șef național anticriminalitate, a spus: „Mafia încearcă să se refacă, creând noi legături, de exemplu, cu „Ndrangheta. Investigațiile privind traficul de cocaină arată conexiuni adânci cu entitățile care gestionează rutele internaționale de droguri. Relațiile cu „Ndrangheta” sunt din ce în ce mai apropiate.”

Operațiunea poliției și a procurorilor a fost apreciată ca fiind „extraordinară” de premierul Italiei, Giorgia Meloni. Aceasta a spus că operațiunea a „dat o lovitură puternică asupra Cosa Nostra”, adăugând că mafia „trebuie înfrântă cu hotărâre”.

Faptul că liderii mafiei încearcă să reorganizeze și să reconstruiască rețeaua criminală imediat ce sunt eliberați din închisoare arată „reziliența extraordinară” a Cosa Nostra, a spus John Dickie, autorul cărții Mafia Republic: Italy’s Criminal Curse and Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia.

„Investigația arată că, de îndată ce au o șansă, încearcă să reînvie structura Cosa Nostra – ceea ce este uimitor având în vedere obstacolele pe care le întâmpină. Italianilor le-a ieșit de minune supravegherea,” a declarat el pentru The Telegraph.

„Capii mafiei s-au lăudat cu cât de bune sunt dispozitivele lor anti-microfon, în timp ce erau filmați. Cosa Nostra este în declin. Trebuie doar să citești interceptările telefonice în care capii mafiei spun că nu mai este ca pe vremuri. Acesta este al cincilea caz în care capii mafiei încearcă să reorganizeze cupola de la începutul anilor 1990. De fiecare dată au fost dejucați. Autoritățile erau pe urmele lor. Aceste arestări înseamnă că Cosa Nostra are o altă mare provocare de reconstruit și arată că statul este încă mai puternic decât mafia,” a mai spus John Dickie.

