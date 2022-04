Medicii din Italia s-au confruntat cu un caz rar duminică, 10 aprilie, în urma decesului în ambulanță al unui bărbat de 80 de ani.

Potrivit medicilor, bărbatul a chemat ambulanța după ce i s-a făcut rău în locuința sa din Olgiata (Lazio). Acesta suferise un infarct și, din nefericire, nu l-au mai putut salva înainte de a ajunge la spitalul din Roma.

Medicii au rămas șocați când în buzunarele bărbatului au găsit 12.000 de euro în numerar, 330.000 de euro în cecuri la purtător și cheile la trei mașini: un Ferrari, un Suzuki și un Mercedes, informează Il Messaggero. Aceștia au alertat imediat carabinierii.

”Când am găsit toți acei bani, am înțeles imediat că nu este o situație simplă. Împreună cu ceilalți colegii am decis imediat să anunțăm poliția și să le predăm acel munte de bancnote în scurt timp. Lucrez la Urgență de mulți ani dar nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva”, a declarat unul dintre medici.

Anchetatorii iau în calcul că, înainte de a i se face rău, bărbatul urma să se vadă cu cineva, eventual pentru o întâlnire de afaceri.

Din primele informații, victima, care locuia în chirie, nu avea moștenitori direcți. Polițiștii îi caută acum cele mai apropiate rude pentru a le înmâna bunurile, potrivit rotalianul.com

