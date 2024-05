Decizie crucială pentru refugiații palestinieni. Premierul Italiei: „Nu riscăm niciun cent” VIDEO

Ministrul italian de Externe Antonio Tajani anunţa sâmbătă, 25 mai, o reluare a finanţării Agenţiei ONU pentru Refugiaţi Palestinieni (UNRWA), în urma unei întâlniri cu premierul palestinian Mohammad Mustapha la Roma.

Astfel, peste 30 de milioane de euro vor ajunge la refugiații palestinieni.

”L-am informat pe Mohammad Mustapha că Guvernul (italian) a prevăzut noi finanţări destinate populaţiei palestiniene, în sumă de 35 de milioane de euro (...), dintre care cinci (milioane de euro) vor fi destinate UNWA”, anunţă într-un comunicat Antonio Tajani.

Mohammad Mustapha, care se află în prima a vizită în Europa de la numirea sa în post, în martie, de către preşedintele Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas, a fost primit apoi de către şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni.

”Italia a decis să reia finanţarea proiectelor specifice destinate asistenţei refugiaţilor palestinieni, dar numai după controale riguroase, care să garanteze că nici măcar un cent nu riscă să servească susţinerii terorismului, nu riscăm niciun cent”, a subliniat Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Celelalte 30 de milioane de euro sunt destinate iniţiativei ”Food for Gaza” lansată de Italia în colaborare cu agenţii ONU, se precizează în comunicat.

UNRWA, care coordonează aproape toate ajutoarele destinate Fâşiei Gaza, se află în criză din ianuarie, când Israelul a acuzat aproximativ 12 dintre cei 13.000 de angajaţi ai agenţiei în enclavă că sunt implicaţi în atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie.

Aceste acuzaţii au determinat numeroase ţări, inclusiv Statele Unite, principalul finanţator, să suspende în mod brusc finanţarea agenţiei ONU, punând astfel în peicol eforturi de trimitere în Fâşia Gaza a ajutoarelor.

Multe state şi-au reluat după aceea finanţările.

O anchetă independentă a situaţiei UNRWA, realizată de către fostul ministru francez de Externe Catherine Colonna, a evidenţiat anumite ”probleme legate de neutralitate” ale UNRWA, dar a subliniat că Israelul nu a furnizat probe prin care să-şi susţină acuzaţiile.

UNRWA, înfiinţată în 1949, are aproximativ 30.000 de angajaţi în teritoriile palestiniene, Iordania, Liban şi Siria.

