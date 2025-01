Cum folosește mafia italiană incendiile ca pe o armă. „Intimidare și teroare”

În fiecare an, mii de incendii de pădure devastatoare cuprind sudul Italiei, alimentate de temperaturile sufocante și vânturile fierbinți și uscate din Sahara. Criza climatică adâncește aceste flăcări, dar Mafia ar putea fi cea care aprinde scânteia, potrivit unor cercetări recente, citate de CNN.

În timp ce vânturile uscate și fierbinți pregătesc terenul pentru incendiile furioase din Italia, oamenii sunt cei care le pun în mișcare. Peste jumătate dintre aceste incendii sunt provocate intenționat, spun autoritățile, din motive ce variază de la curățarea terenurilor până la răzbunări personale.

Pe măsură ce incendiile se concentrează în zonele unde controlul mafiilor este puternic, atenția asupra acestor grupuri criminale crește.

These last 2months Italy was hit by flooding & tornadoes…& now it’s ablaze w 50 active wildfires.

Despite death+destruction, far-right/climate change denier PM Meloni issued the equivalent of "thoughts & prayers"—yet she won't declare a national emergency.